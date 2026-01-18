onedio
Ev Ekonomine Katkı Sağlayacak Şey Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
18.01.2026 - 11:46

Ev ekonomisine katkı sağlamayı herkes istiyor. Tabii bunun için birçok yol var. Küçük gibi görünen bazı değişikliklerle ev ekonomisine büyük katkılar sağlayabilirsin. Peki sen ev ekonomine nasıl katkı sağlayabilirsin?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da seç lütfen!

3. Ev harcamalarıyla ilgili en çok neye şaşırıyorsun?

4. Bütçe yapmak sence gerekli mi?

5. Faturalar beklediğinden biraz fazla geldi, ne yaparsın?

6. Market alışverişi için liste yapar mısın?

7. Evde bozulan yemekler için ne düşünürsün?

8. Hiç beklemeyen bir masraf çıktı, ne yaparsın?

9. Son sorumuz da gelsin o zaman! Genelde nasıl karar alırsın?

10. Evde her gün robot süpürge çalışır mı?

Ev ekonomine katkı sağlamak için planlı alışveriş yapmalısın!

Senin ev ekonomini toplamak için yapman gereken şey alışverişi daha planlı yapmak. Alışveriş yaparken sen markete gidiyorsun ve canının istediğini alıyorsun. Yanlışı burada yapıyorsun işte! Senin yapman gereken şey çok basit. Önce evde eksiklerini belirleyip ona göre bir liste oluşturmalısın. Bu listeye göre alışveriş yaptığında ev ekonomine önemli bir katkı sağladığını göreceksin.

Ev ekonomine katkı sağlamak için evdeki israfı azaltmalısın!

Senin ev ekonomisine katkı sağlaman için yapman gereken şey israfı azaltmak. Ev mutfaklarında birçok ürün çöpe gidiyor. Senin evinde de çöpe giden gıdalar hem israf hem de paranın boşa gitmesi demek. O yüzden sen mutfaktaki gıda kaybının önüne geçmelisin. Artan yemekleri dönüştürerek ya da porsiyon kontrolü yaparak ev ekonomisine katkı sağlaman mümkün.

Ev ekonomine katkı sağlamak için enerji tasarrufu yapmalısın!

Senin ev ekonomisine katkı sağlayacağın konu enerji tasarrufu. Elektrik, su, doğalgaz faturaların biraz yüksek geliyor. Bunu düşürmek için bir şeyler yapman gerek. Çünkü sana bu faturalar yüksek ödemeler çıkarıyor. Küçük değişiklikler yaparak faturaları düşürmen mümkün. Gereksiz yanan ışıkları kapatarak enerji tasarrufunu oldukça düşürebilirsin mesela. Uzun vadede bu gibi küçük değişiklikler ile ev ekonomisine büyük katkı sağlayacaksın.

Ev ekonomine katkı sağlamak için gelir-gider hesabı yapmalısın.

Senin yapman gereken şey hesap. Sen aslında dikkatli olmaya çalışıyorsun. Ama biraz havada kalıyor. O yüzden senin gelir-gider hesaplaması yapman gerekiyor. Kendine bir hesap defteri alarak bu tabloyu aylık şekilde çıkarabilirsin. Gelirleri yazdıktan sonra giderlerini de sıralayarak ne durumda olduğunu net şekilde bu tabloda görmen mümkün. Ev ekonomine katkı sağlamanın yolu bir bütçe yapmak yani.

