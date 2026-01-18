Ev Ekonomine Katkı Sağlayacak Şey Ne?
Ev ekonomisine katkı sağlamayı herkes istiyor. Tabii bunun için birçok yol var. Küçük gibi görünen bazı değişikliklerle ev ekonomisine büyük katkılar sağlayabilirsin. Peki sen ev ekonomine nasıl katkı sağlayabilirsin?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da seç lütfen!
3. Ev harcamalarıyla ilgili en çok neye şaşırıyorsun?
4. Bütçe yapmak sence gerekli mi?
5. Faturalar beklediğinden biraz fazla geldi, ne yaparsın?
6. Market alışverişi için liste yapar mısın?
7. Evde bozulan yemekler için ne düşünürsün?
8. Hiç beklemeyen bir masraf çıktı, ne yaparsın?
9. Son sorumuz da gelsin o zaman! Genelde nasıl karar alırsın?
10. Evde her gün robot süpürge çalışır mı?
Ev ekonomine katkı sağlamak için planlı alışveriş yapmalısın!
Ev ekonomine katkı sağlamak için evdeki israfı azaltmalısın!
Ev ekonomine katkı sağlamak için enerji tasarrufu yapmalısın!
Ev ekonomine katkı sağlamak için gelir-gider hesabı yapmalısın.
