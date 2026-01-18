Ev Ekonomine Katkı Sağlayacak Şey Ne?

Senin ev ekonomini toplamak için yapman gereken şey alışverişi daha planlı yapmak. Alışveriş yaparken sen markete gidiyorsun ve canının istediğini alıyorsun. Yanlışı burada yapıyorsun işte! Senin yapman gereken şey çok basit. Önce evde eksiklerini belirleyip ona göre bir liste oluşturmalısın. Bu listeye göre alışveriş yaptığında ev ekonomine önemli bir katkı sağladığını göreceksin.