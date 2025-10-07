onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ev Dışında Tuvalete Giremeyen Adam, Kendini Eve Bıraktırdı

Ev Dışında Tuvalete Giremeyen Adam, Kendini Eve Bıraktırdı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.10.2025 - 23:47

İçerik Devam Ediyor

Evindeki tuvaletten başka bir yerde tuvalete giremeyen bir adam, kamerayla kayıt yapan motosiklet sürücüsünü durdurarak kendisini eve bırakmasını istedi. Motosiklet sürücüsünün kaydettiği o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir motosiklet sürücüsü, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Bir motosiklet sürücüsü, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Motosikletiyle seyir halindeyken bir adam tarafından durdurulan motosikletli, evi dışında tuvalete giremediğini belirten kişinin 'Beni eve bırak' feryadıyla karşı karşıya kaldı. Tuvaleti gelen adamı evine sağ salim bırakan motosiklet sürücüsünün bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın