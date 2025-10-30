Eski Tip Ehliyetler İçin Yarın Son Gün! Yenileme Ücreti 7 Bin 438 TL’ye Çıkıyor
Eski tip sürücü belgeleri için geri sayım sona eriyor. 1 Kasım itibarıyla eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Henüz yenileme işlemini yaptırmayan milyonlarca sürücü için yarın son gün. Bu tarihten sonra ehliyetlerini yenilemek isteyenler, 15 TL yerine 7 bin 438 TL’ye kadar çıkan yeni ücret tarifesiyle karşılaşacak.
Ocak 2016’dan bu yana dağıtılan yeni tip sürücü belgelerine geçiş süreci sona eriyor.
Ücret 15 TL’den 7 Bin 438 TL’ye Çıkacak
Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?
