article/comments
article/share
Eski Tip Ehliyetler İçin Yarın Son Gün! Yenileme Ücreti 7 Bin 438 TL’ye Çıkıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 14:16

Eski tip sürücü belgeleri için geri sayım sona eriyor. 1 Kasım itibarıyla eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Henüz yenileme işlemini yaptırmayan milyonlarca sürücü için yarın son gün. Bu tarihten sonra ehliyetlerini yenilemek isteyenler, 15 TL yerine 7 bin 438 TL’ye kadar çıkan yeni ücret tarifesiyle karşılaşacak.

Ocak 2016’dan bu yana dağıtılan yeni tip sürücü belgelerine geçiş süreci sona eriyor.

31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler, 1 Kasım itibarıyla geçersiz sayılacak.

Resmî verilere göre bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak hâlâ 1 milyon 856 bin 96 kişi eski tip sürücü belgesiyle trafiğe çıkıyor. Sürenin dolmasına saatler kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken, sadece son bir haftada 115 bini aşkın kişi başvuru yaptı.

Ücret 15 TL’den 7 Bin 438 TL’ye Çıkacak

31 Ekim’e kadar yalnızca 15 TL karşılığında yenilenebilen ehliyetlerin ücreti, 1 Kasım’dan itibaren büyük oranda artacak. Buna göre:

  • B sınıfı sürücü belgesi: 7.438 TL

  • A, A1, A2, F sınıfı belgeler: 3.643 TL

  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları: 11.235 TL

Eylül ayında 57 bin 858 olan başvuru sayısı, ekim ayı sonunda 166 bin 338’e yükseldi. Vatandaşlar, randevu sisteminde yer bulmakta zorlanmaya başladı.

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre işlem süreci beş adımda tamamlanıyor:

  • Randevu Alın: randevu.nvi.gov.tr, Alo 199 hattı veya NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

  • Belgeleri Hazırlayın: Eski ehliyet, 15 TL’lik ücret dekontu, 2 yıl geçerli sağlık raporu ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor.

  • Nüfus Müdürlüğüne Gidin: Randevu saatinizde belgelerinizle birlikte işlemi tamamlayın.

  • Geçici Belge Kullanın: Yeni ehliyet hazırlanırken e-Devlet’ten alınacak geçici belgeyle araç kullanılabiliyor.

  • Yeni Ehliyeti Teslim Alın: Belgeler PTT aracılığıyla genellikle 1-4 gün içinde adrese teslim ediliyor.

Yenileme süresini kaçıranlar, 1 Kasım’dan itibaren hem araç kullanamayacak hem de yeni ücret tarifesinden işlem yaptırmak zorunda kalacak. Kısacası, eski ehliyet sahipleri için bugün son şans.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
