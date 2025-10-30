Eski Tip Ehliyetler İçin Yarın Son Gün! Yenileme Ücreti 7 Bin 438 TL’ye Çıkıyor

31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler, 1 Kasım itibarıyla geçersiz sayılacak.

Resmî verilere göre bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak hâlâ 1 milyon 856 bin 96 kişi eski tip sürücü belgesiyle trafiğe çıkıyor. Sürenin dolmasına saatler kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken, sadece son bir haftada 115 bini aşkın kişi başvuru yaptı.