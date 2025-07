Bir zamanlar kalbinin derinliklerine işlemiş olan o eski aşkın, duygusal yoğunluğuyla sana adeta bir rüzgar gibi esiyordu. Onunla geçirdiğin her an, duygusal bir romanın sayfalarını çevirir gibiydi. Onun hislerini ifade etme biçimi, adeta bir sanat eseriydi ve bu konuda hiçbir zorluk yaşamazdı. Ancak, iş hayatın gerçeklerine, sorumluluklara gelince, o bir anda sislerin arasında kaybolurdu. Her tartışmanın ardından, sanki seni bir suçlu gibi hissettirir, ama barışma mesajlarına gelince, sanki bir şairin kaleminden dökülür gibi şiirsel, duygu yüklü sözcüklerle dolup taşardı. O, bir yandan seni suçlarken, diğer yandan da seni özlemle anıyordu. Ancak, bu karmaşık duygusal oyunların içinde sen kendini kaybediyordun.