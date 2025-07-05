Eski Sevgilini Seçtiğin Tatlılarla Tanımlıyoruz!

Eski aşkın, bir duvarın soğukluğunu ve katılığını andırıyordu. Onun duygularını çözmek, bir bulmacayı çözmekten daha karmaşık bir hale gelmişti. 'Nasılsın?' diye sorduğunda, duygularını dökmesini umut ederken, 'İyi, bir şey yok.' yanıtını alırdın. Sanki onun duygusal dünyası, bir kale gibi korunaklıydı ve sen o kaleye girmeye çalışan bir şövalye gibiydin. Ona ne kadar yaklaşmaya çalışsan da, o sanki bir buz dağı gibi daha da geri çekiliyordu. Sıcaklığınla onu eritmeye çalıştıkça, o daha da soğuklaşıyordu. Duygusal mesafe, ilişkinizin bir parçası haline gelmişti. Sen, aşkınla o mesafeyi kapatmaya, duygusal bir köprü kurmaya çalışırken, o sanki bir adım önde gidiyordu ve sen hep onu kovalıyordun. Şimdi ise farkındasındasın, daha önce hissettiğin soğukluk, sana ait değil. Sen, sıcak bir sevgiyi hak eden birisin. Seninle aynı sıcaklıkta bir kalbi olan birini bulmayı hak ediyorsun. Eski aşkın, belki de sadece bir öğretmendi ve sana, ne tür bir aşkı hak ettiğini öğretti. Artık biliyorsun, sen soğuk biri değilsin ve sıcak bir sevgiyi hak ediyorsun.