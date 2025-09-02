Eski Sevgiline Yazmadan Önce Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Bazen bir mesaj göndermek üzereyizdir ama kalbimiz bir türlü cesaret edemez, değil mi? Bu testle, eski sevgiline yazmadan önce ruh haline en uygun şarkıyı keşfedeceksin. Hem kendini daha iyi anlayacak hem de o mesajı atmadan önce doğru melodiyi bulacaksın. Hazırsan başlayalım. 👇
1. Eski sevgilini düşündüğünde ilk hissettiğin duygu hangisi?
2. Mesaj atmayı düşünürken kafandan hangisi geçer?
3. Kendini bir renk ile ifade etseydin, bu hangisi olurdu?
4. Peki, eski sevgilinle ilgili anılarda genelde neler var?
5. Yazacağın mesajın tonu nasıl olmalı?
6. İlişkini anlatan bir Adele şarkısı seç bakalım. 👇
7. O mesajı attıktan sonra ne hissetmek istiyorsun?
8. Ondan sana bir mesaj gelse ne yaparsın?
Adele - Hello
Beyoncé - Irreplaceable
Ed Sheeran - Photograph
