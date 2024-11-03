Ergenlik Döneminde Çocuğunun Ruhsal Sağlığını Korumak İsteyen Ailelerin Bilmesi Gereken 12 Temel Şey

Birçok ebeveynin yaptığı en büyük hatalardan biri de çocuklarına hiçbir iş vermeyip her şeyi onların yerine halletmek. Bunu yaparak çocuğumuzu koruduğumuzu, iyi bir ebeveyn olduğumuzu sanıyoruz ama aslında onun sorumluluk bilincinin gelişmesinin önüne geçiyoruz. Bu yüzden çocuğunuza sorumluluk verin.