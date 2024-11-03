Ergenlik Döneminde Çocuğunun Ruhsal Sağlığını Korumak İsteyen Ailelerin Bilmesi Gereken 12 Temel Şey
Ergenlik Döneminde Çocuğunun Ruhsal Sağlığını Korumak İsteyen Ailelerin Bilmesi Gereken 12 Temel Şey
Son yıllarda gençlerin ruh sağlığını korumak ekstra önem kazandı. Çünkü çocuklar sosyal medyada birçok kötü şeye maruz kalıyor, okulda zorbalığa uğruyor veya dijital ortamlarda kötü örneklerle karşılaşıyor. Bunlardan çocuklarımızı korumak için yapabileceğimiz şeyler var…
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Bir zamanlar kendinizin de genç olduğunu unutmayın.
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2. Arkadaşlarıyla tanışmak isteyin.
3. Her türlü derdinde size gelebileceğini söyleyin.
4. Onu fanusa kapatmak yerine görev verin, sorumluluk almasını sağlayın.
5. “Seni seviyorum”, “Seninle gurur duyuyorum” gibi cümlelerden kaçmayın.
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6. Onunla ayda bir iki kez de olsa etkinliklere gidin.
7. Arkadaşlığı abartıp ebeveyni olduğunuzu unutmayın.
8. Telefon karıştırma işine bulaşmayın.
9. “Söylediklerimi yap, yaptığımı yapma” modelini benimsemeyin.
10. Sosyal medyada takipleşin.
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