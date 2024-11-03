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Ergenlik Döneminde Çocuğunun Ruhsal Sağlığını Korumak İsteyen Ailelerin Bilmesi Gereken 12 Temel Şey

etiket Ergenlik Döneminde Çocuğunun Ruhsal Sağlığını Korumak İsteyen Ailelerin Bilmesi Gereken 12 Temel Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 18:01

Son yıllarda gençlerin ruh sağlığını korumak ekstra önem kazandı. Çünkü çocuklar sosyal medyada birçok kötü şeye maruz kalıyor, okulda zorbalığa uğruyor veya dijital ortamlarda kötü örneklerle karşılaşıyor. Bunlardan çocuklarımızı korumak için yapabileceğimiz şeyler var…

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Bir zamanlar kendinizin de genç olduğunu unutmayın.

Bazen çocuklarımızın üzerine çok gidiyor, birçok konudan onları mahrum bırakıyoruz. Ancak kontrollü bir şekilde hayatı eğlenceli şekilde yaşamalarına izin vermemiz gerekiyor. Kendi gençliğinizi hatırlayın. Aileniz belki de birçok şeye izin vermedi ve bunlar içinizde kursak kaldı. Çocukları çok da kısıtlamamak gerekiyor.

2. Arkadaşlarıyla tanışmak isteyin.

Çocuğunuzun geleceğini belirleyebilecek kadar önemli bir madde bu. Çünkü çocuğunuzun karakteri ve üniversite hayatı gibi hayati belirlenmeler ergenlikteki arkadaş çevresiyle oluyor. Çocuğunuz devamlı okuldan kaçan, derslerine hiç önem vermeyen ve kötü alışkanlıklara sahip arkadaşlar edinirse, siz nasıl yetiştirmiş olursanız olun onlardan etkilenecektir.

3. Her türlü derdinde size gelebileceğini söyleyin.

Gençlerin başına kötü bir şey gelmesinin sebepleri arasında çoğu zaman konuları ebeveynleriyle paylaşamama yer alıyor. Karşılaştıkları küçük zorluk veya kötü durumları ebeveynleriyle paylaşamayıp kendileri hareket ettiklerinde o sorunlar giderek büyüyebiliyor. En sonunda ise artık kontrol edebilecekleri seviyeyi aşıyor.

4. Onu fanusa kapatmak yerine görev verin, sorumluluk almasını sağlayın.

Birçok ebeveynin yaptığı en büyük hatalardan biri de çocuklarına hiçbir iş vermeyip her şeyi onların yerine halletmek. Bunu yaparak çocuğumuzu koruduğumuzu, iyi bir ebeveyn olduğumuzu sanıyoruz ama aslında onun sorumluluk bilincinin gelişmesinin önüne geçiyoruz. Bu yüzden çocuğunuza sorumluluk verin.

5. “Seni seviyorum”, “Seninle gurur duyuyorum” gibi cümlelerden kaçmayın.

Birçok kişi belki de babasıyla hiç doya doya sarılamamıştır bile. Siz çocuğunuza bunu yapmayın. Ona sevginizi verin ve bu sevgiyi gösterin. Böyle ufacık sevgi kırıntılarının peşinde koşmaz.

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6. Onunla ayda bir iki kez de olsa etkinliklere gidin.

Çocuğunuzla birlikte resim workshoplarına, konserlere, yemek kurslarına gidin. Böylece birbirinizi çok daha iyi tanıyıp bağ kurabilirsiniz. Bunun için illa pahalı özel etkinlikleri tercih etmenize gerek yok. Her belediyenin bu tür etkinlikleri oluyor. Tabii bunu sadece sizinle yapmaması gerekiyor. Çünkü hiçbir genç devamlı ebeveynleriyle etkinliklere gitmekten hoşlanmaz. Arkadaşlarıyla da bunu yapmak ister.

7. Arkadaşlığı abartıp ebeveyni olduğunuzu unutmayın.

Evet, çocuğunuzla arkadaş gibi olmalısınız. Bu konuda hemfikiriz. Ancak bunun ayarını doğru belirlemek gerekiyor. Çünkü baktığınızda çocuğunuz hala bir ergen ve aslında ona yol gösterecek bir rehbere en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarında. O nedenle sınırlar ve kurallar mutlaka olmalı.

8. Telefon karıştırma işine bulaşmayın.

Çocuklarımızı koruma içgüdüsüyle zaman zaman yanlış kararlar verebiliyoruz. Telefon karıştırma da bunlardan biri. Çocuğunuzun bir özel hayatı olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Tabii telefona bakmayı gerçekten gerektirecek özel bir durum varsa orası ayrı.

9. “Söylediklerimi yap, yaptığımı yapma” modelini benimsemeyin.

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Çocuğunuza devamlı öğütler verip onu doğru yola sokmaya çalışırken kendiniz yanlış hareket ederseniz hiçbir anlamı olmayacaktır. Çocuğunuzun yanında sigara içmemeli, küfür etmemeli, kural dışı davranmamalısınız. Arabada emniyet kemerini takmak bile çocuğunuzun davranış örüntüsünü belirleyebilecek küçük bir davranıştır.

10. Sosyal medyada takipleşin.

Çoğu çocuk ebeveynleriyle sosyal medyada takipleşmemeyi tercih ediyor. Bu da aslında çocuklarımızı kollayamadığımız karanlık bir alan anlamına geliyor. Çocuklarımızı en çok da sosyal medyada kollamamız, korumamız gerekiyor. Bu nedenle çocuğunuza bu konuda rahat olabileceğini söyleyerek sosyal medyada takipleşin.

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11. Uyku düzeni konusunda net sınırlara sahip olun.

Ergenlikte çoğu genç sabaha kadar oturmayı çok eğlenceli bulur. Ancak özellikle gelişim çağındayken uyku düzenini oturtmak çok önemli. Uykusuzluk aslında gençlerin ruh sağlığını en çok etkileyen faktörlerden birisi. O nedenle belki arada bir geç saate oturmasına sizin de kontrolünüz dahilinde izin vererek hevesini almasını sağlayabilirsiniz.

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