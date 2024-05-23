Epilepsi Nöbeti Geçiren Biri İçin O Anda Yapmanız Gerekenler

Epilepsi, beynin elektriksel aktivitesinde ani bir bozulmadan kaynaklanan bir beyin hastalığıdır. Bu bozulma, nöbetlere yol açar ki nöbetler, bilinç kaybı, kas kasılmaları ve diğer semptomları içerebilir. Epilepsi nöbeti geçiren birine rastlamak endişe verici olabilir, ancak sakin kalmak ve doğru adımları atmak önemlidir.

Böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz olasılığını göz önünde bulundurarak, epilepsi nöbeti geçiren birine yardımcı olmak için yapamanız gerekenleri gelin beraber öğrenelim.

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