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Epilepsi Nöbeti Geçiren Biri İçin O Anda Yapmanız Gerekenler

etiket Epilepsi Nöbeti Geçiren Biri İçin O Anda Yapmanız Gerekenler

ceren
ceren - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 18:01

Epilepsi, beynin elektriksel aktivitesinde ani bir bozulmadan kaynaklanan bir beyin hastalığıdır. Bu bozulma, nöbetlere yol açar ki nöbetler, bilinç kaybı, kas kasılmaları ve diğer semptomları içerebilir. Epilepsi nöbeti geçiren birine rastlamak endişe verici olabilir, ancak sakin kalmak ve doğru adımları atmak önemlidir.

Böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz olasılığını göz önünde bulundurarak, epilepsi nöbeti geçiren birine yardımcı olmak için yapamanız gerekenleri gelin beraber öğrenelim.

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

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Sakin Kalın

Panik yapmak durumu daha da kötüleştirebilir. Derin bir nefes alın ve sakin kalmaya çalışın. Kendinizi kontrol altına alamadığınızı hissediyorsanız, çevreden yardım isteyin.

Nöbet Geçiren Kişiyi Güvenli Bir Alana Alın

Kişiyi yere yatırın ve sert veya keskin nesnelerden uzak tutun. Mümkünse, yastık veya battaniye gibi yumuşak bir şeylerle başını ve boynunu destekleyin. Kişiyi merdivenlerden veya yüksek yerlerden uzaklaştırın.

Su İçirmeye Çalışmayın

Kişi bilinçsizse veya nöbet sırasında kusabilirse, boğulma riskini önlemek için ağzına asla yiyecek veya su koymayın. Dişlerini korumak için dişlerinin arasına yumuşak bir bez veya havlu yerleştirebilirsiniz.

Zaman Tutun

Nöbetin ne kadar sürdüğünü takip edin. Nöbet 5 dakikadan uzun sürerse, 'status epileptikus' olarak adlandırılır ve tıbbi müdahale gerektirir.

Giysilerini Gevşetin

Kişinin nefes almasını kolaylaştırmak için boğazını sıkıştıran giysileri gevşetin. Kravat, kemer veya düğme gibi nefes almayı zorlaştırabilecek giysileri çıkarın.

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Göz Teması Kurun

Kişi bilincine döndüğünde, onunla sakin bir sesle konuşun ve göz teması kurun. Bu, kendisini güvende ve sakin hissetmesine yardımcı olacaktır.

Ancak kişi göz teması kurmak istemiyorsa veya buna izin vermiyorsa, onu zorlamayın. Yanında sessizce durun ve sakinleştirici bir ses tonuyla konuşun. Amacımız güvende olduğunu hissetmesi.

Bu Durumlarda Ambulans Çağırın

  • Nöbet 5 dakikadan uzun sürerse

  • Kişi bilinç kaybederse

  • Nefes almıyorsa veya yaralanırsa

  • Nöbet sırasında ateş, kusma veya kas seğirmesi gibi olağandışı semptomlar görülürse

112'yi arayın ve durum hakkında bilgi verin. Mümkünse, nöbetin ne kadar sürdüğünü ve gözlemlediğiniz diğer semptomları da bildirin.

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