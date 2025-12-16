En Uykucu 3 Burç: Alarm Çalsa da Gözlerini Açamıyorlar!

Balık burcu uykuyu yalnızca dinlenmek için değil, zihnini kapatmak için de kullanır. Gün içinde fazlasıyla hisseden, düşünen ve etrafındaki enerjiyi üzerine çeken Balık için uyku adeta bir kaçış alanıdır. Yatağa girdiği an rahatlar ve gerçek dünyayla bağını koparır.

Sabahları uyanmak Balık için oldukça zordur. Alarm çalar ama rüyalar hâlâ daha caziptir. Gün içinde bile fırsat bulduğunda kısa bir uykuya göz kırpar. Uykusuz kaldığında ise ruh hâli hızla düşer, hayata adapte olmakta zorlanır.

Balık ne kadar uyursa uyusun, çoğu zaman hala yorgun hissedebilir. Bunun sebebi fiziksel değil, duygusal yüklerdir. Uyku Balık için şarjdan çok sığınak gibidir.