onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
En Uykucu 3 Burç: Alarm Çalsa da Gözlerini Açamıyorlar!

En Uykucu 3 Burç: Alarm Çalsa da Gözlerini Açamıyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 11:13

Uyku kimileri için kısa bir mola, kimileri içinse günün en kutsal anı. Bazı burçlar vardır ki yataktan kalkmak onlar adına ciddi bir mücadeleye dönüşür. Sabahları toparlanmak zor gelir, gündüz uykusu cazip görünür ve 'bir beş dakika daha' cümlesi defalarca tekrar edilir. Üstelik mesele tembellik değil; beden ve zihin gerçekten dinlenmek ister. İşte uykuyu hayatının merkezine alan, yorgunluğunu üzerinden kolay kolay atamayan o burçlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık

Balık burcu uykuyu yalnızca dinlenmek için değil, zihnini kapatmak için de kullanır. Gün içinde fazlasıyla hisseden, düşünen ve etrafındaki enerjiyi üzerine çeken Balık için uyku adeta bir kaçış alanıdır. Yatağa girdiği an rahatlar ve gerçek dünyayla bağını koparır.

Sabahları uyanmak Balık için oldukça zordur. Alarm çalar ama rüyalar hâlâ daha caziptir. Gün içinde bile fırsat bulduğunda kısa bir uykuya göz kırpar. Uykusuz kaldığında ise ruh hâli hızla düşer, hayata adapte olmakta zorlanır.

Balık ne kadar uyursa uyusun, çoğu zaman hala yorgun hissedebilir. Bunun sebebi fiziksel değil, duygusal yüklerdir. Uyku Balık için şarjdan çok sığınak gibidir.

Boğa

Boğa burcu konforu sever ve uyku bu konforun en önemli parçasıdır. Yumuşak bir yatak, sessiz bir ortam ve uzun saatler süren uyku Boğa’nın vazgeçilmezidir. Günü verimli geçirmek için önce iyi uyuması gerektiğine inanır.

Boğa sabahları acele etmez. Uyanır ama kalkmaz. Yatağın sıcaklığı ve rahatlığı onu tutar. Hafta sonları saatlerce uyuyabilir ve bundan asla pişmanlık duymaz. Uyku Boğa için keyifli bir ritüeldir.

Uykusuz kalan Boğa’nın sabrı hızla tükenir. Normalde sakin olan yapısı yerini huzursuzluğa bırakabilir. Bu yüzden Boğa için 'iyi uyku = iyi ruh hali' denklemi oldukça nettir.

Yengeç

Yengeç burcu için uyku, güven hissiyle doğrudan bağlantılıdır. Kendini güvende hissettiği bir ortamda uzun ve derin uykular uyur. Evinde, kendi yatağında geçirilen uyku Yengeç için paha biçilemezdir.

Yengeç gün içinde bile yorgun hissedebilir. Duygusal yoğunluk, düşünceler ve iç dünyadaki dalgalanmalar enerjisini çabuk tüketir. Bu yüzden fırsat bulduğunda uzanmak, gözlerini kapatmak ister.

Sabahları uyanmak Yengeç için kolay değildir. Yavaş yavaş toparlanır, güne alışması zaman alır. Uykusunu alamadığında içine kapanabilir ve hassaslığı artar. Uyku, Yengeç’in duygusal dengesini korumasında önemli bir rol oynar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın