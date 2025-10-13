En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette? 13 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

En ucuz ayçiçek yağı marketlerin kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. A101, Bim ve Migros ayçiçek yağı fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bazı şubelerde sınırlı stok nedeniyle fiyatlar bölgesel olarak değişebilir. Ayrıca genel olarak bakıldığında ayçiçek yağı fiyatları, döviz kuru ve ham yağ ithalat maliyetlerine bağlı olarak değişir.

5 Litre Ayçiçek Yağı Kaç TL?

5 litre ayçiçek yağının fiyatı markasına göre değişmekle birlikte 300 TL ile 490 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Fiyatlarda Neden Bu Kadar Fark Var?

Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışının birkaç farklı sebebi bulunuyor. Bu sebepler aynı zamanda fiyatların neden bu kadar farklı olduğunu da açıklıyor. Bu konuda BBC Türkçe'ye konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, 'Temel gıda ürünlerinde fiyat artışları önemli ölçüde döviz ve hammadde girdilerindeki fiyat artışına bağlı olarak yaşanıyor. Hepsinin ötesinde, çok uzun zamandır konuştuğumuz ve artık daha ciddi konuşulması gereken bir diğer problem ise iklim değişikliği.' ifadelerine yer veriyor.

Menlik'in açıklamalarına göre 'iklim değişikliğine bağlı olarak öngörülemeyen her türlü hava koşulu, rekoltede düşüşlere sebep oluyor ve birincil üretimin çıktılarını olumsuz etkiliyor.' Aynı zamanda farklı markaların kullandığı hammadenin fiyatı da ürünlerin farklı fiyatlandırılmasına neden olabiliyor.