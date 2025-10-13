onedio
En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette? 13 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette? 13 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 15:46

Ayçiçek yağı, evlerin olmazsa olmazı. En lezzetli yemeklerin ana malzemesi olan ayçiçek yağı, alışveriş listelerinde her zaman yer alıyor. Hal böyle olunca en ucuz ayçiçek yağı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marketlerde satılan ürünlere göre ayçiçek yağı fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Zincir marketler olan A101, BİM ve Migros'daki ayçiçek yağları sık sık araştırılıyor.

Peki en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? 

İşte A101, BİM ve Migros ayçiçek yağı fiyatları.

Ayçiçek Yağı Güncel Market Fiyatları

Ayçiçek Yağı Güncel Market Fiyatları

Marketlerde satılan ayçiçek yağı markaları değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla ayçiçek yağı fiyatları da hem markaya hem de markete göre değişiyor. Genellikle küçük gramajdaki ürünler daha ucuza satılıyor. Ancak birim fiyat üzerinden değerlendirildiği zaman büyük gramajdaki ürünler daha uyguna gelebiliyor. Ayçiçek yağı güncel market fiyatları da vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Güncel olarak ayçiçek yağı fiyatları 299 ila 450 TL arasında değişiyor.

A101, BİM, Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

A101, BİM, Migros Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Ekim 2025 itibarıyla marketlerin ayçiçek yağı fiyatları aşağıdaki gibidir:

A101: Vera 5 LT ayçiçek yağı – 385 TL

A101: Yudum 4,5 LT ayçiçek yağı - 449,50 TL

A101: Komili 5 LT  ayçiçek yağı - 476,50 TL

A101: Orkide 5 LT  ayçiçek yağı - 489,50 TL

Migros: Yudum 5 LT ayçiçek yağı – 449,95 TL

Migros: Abalı 5 LT ayçiçek yağı – 459,95 TL

BİM: Sole 5 LT – yaklaşık 309 TL (kampanyalara göre değişiklik gösterebilir)

En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

En ucuz ayçiçek yağı marketlerin kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. A101, Bim ve Migros ayçiçek yağı fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bazı şubelerde sınırlı stok nedeniyle fiyatlar bölgesel olarak değişebilir. Ayrıca genel olarak bakıldığında ayçiçek yağı fiyatları, döviz kuru ve ham yağ ithalat maliyetlerine bağlı olarak değişir.

5 Litre Ayçiçek Yağı Kaç TL?

5 litre ayçiçek yağının fiyatı markasına göre değişmekle birlikte 300 TL ile 490 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Fiyatlarda Neden Bu Kadar Fark Var?

Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışının birkaç farklı sebebi bulunuyor. Bu sebepler aynı zamanda fiyatların neden bu kadar farklı olduğunu da açıklıyor. Bu konuda BBC Türkçe'ye konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, 'Temel gıda ürünlerinde fiyat artışları önemli ölçüde döviz ve hammadde girdilerindeki fiyat artışına bağlı olarak yaşanıyor. Hepsinin ötesinde, çok uzun zamandır konuştuğumuz ve artık daha ciddi konuşulması gereken bir diğer problem ise iklim değişikliği.' ifadelerine yer veriyor.

Menlik'in açıklamalarına göre 'iklim değişikliğine bağlı olarak öngörülemeyen her türlü hava koşulu, rekoltede düşüşlere sebep oluyor ve birincil üretimin çıktılarını olumsuz etkiliyor.' Aynı zamanda farklı markaların kullandığı hammadenin fiyatı da ürünlerin farklı fiyatlandırılmasına neden olabiliyor.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
