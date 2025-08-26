onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
En Son Döner Yemişler: 2 Hollandalı Kardeş Taksim’deki Otel Odasında Ölü Bulunmuştu

En Son Döner Yemişler: 2 Hollandalı Kardeş Taksim’deki Otel Odasında Ölü Bulunmuştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 22:12

Hollanda’dan Türkiye’ye tatil için gelen ve Taksim’de bir otelde konaklayan baba ve 2 oğlu kaldıkları otel odasında fenalaşmıştı. 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf ve 15 yaşındaki Mohammed Yazdani hayatını kaybederken, babaları 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb hastaneye kaldırılarak kurtarılmıştı.

Gündem olan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hollandalı ailenin Taksim’de son olarak döner yiyip ayran içtiği tespit edilirken, Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrolle serbest kalırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Döner-ayrandan mı zehirlendiler?

Döner-ayrandan mı zehirlendiler?

Hollanda’dan Türkiye’te tatile gelen aile geçtiğimiz cuma günü İstanbul’da gezdikten sonra yemek yiyip otel odasına geri döndü. Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.

Taksim Beyoğlu’nda son olarak döner yiyip ayran içtiği tespit edilen aile için başlatılan soruşturmada  işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için aile üyelerinin yemek yediği mekanlardan alınan örneklerin incelemeleri sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın