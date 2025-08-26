En Son Döner Yemişler: 2 Hollandalı Kardeş Taksim’deki Otel Odasında Ölü Bulunmuştu
Hollanda’dan Türkiye’ye tatil için gelen ve Taksim’de bir otelde konaklayan baba ve 2 oğlu kaldıkları otel odasında fenalaşmıştı. 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf ve 15 yaşındaki Mohammed Yazdani hayatını kaybederken, babaları 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb hastaneye kaldırılarak kurtarılmıştı.
Gündem olan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hollandalı ailenin Taksim’de son olarak döner yiyip ayran içtiği tespit edilirken, Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrolle serbest kalırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Döner-ayrandan mı zehirlendiler?
