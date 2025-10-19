onedio
El Elin Aynasıdır, Göz Gözün Aynasıdır, Kalp Kalbin Aynasıdır, Gözler Kalbin Aynasıdır Hangisi Bir Atasözü?

El Elin Aynasıdır, Göz Gözün Aynasıdır, Kalp Kalbin Aynasıdır, Gözler Kalbin Aynasıdır Hangisi Bir Atasözü?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 22:14

Merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar sürüyor. ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu kez yarışmacıya 'hangisi bir atasözüdür?' sorusu yöneltildi. 

Şıklar ise şu şekildeydi;

'El Elin aynasıdır

Göz Gözün aynasıdır

Kalp Kalbin aynasıdır 

Gözler Kalbin aynasıdır'

Peki bu sorunun cevabı ne?

Hangisi bir atasözüdür?

Hangisi bir atasözüdür?

A: El Elin aynasıdır

B: Göz Gözün aynasıdır. 

C: Kalp Kalbin aynasıdır 

D: Gözler Kalbin Aynasıdır

Cevap: A (El Elin aynasıdır)

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
