Efsane Müzik Gruplarının Yükselme Hikayeleri

Bir grup düşünün, küçük bir odada ya da sokak köşesinde başladılar, sonra bir bakmışsınız tüm dünyaya adlarını duyurmuşlar! Bazıları ise sadece bir şarkıyla patladı, ama o şarkı öyle bir patladı ki, tüm dünyada herkes onları konuştu. Her birinin hikayesi, tutkularından, zorluklardan ve hayallerden beslenerek şekillendi. Gelin, bu efsane grupların nasıl zirveye ulaştığını ve o unutulmaz anları birlikte keşfedelim!