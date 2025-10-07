onedio
Edirne’deki KYK Yurdunda Sıcak Su Eylemi: Binlerce Öğrencinin Kaldığı Yurtta 4 Haftadır Sıcak Su Sorunu Varmış

Edirne
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 00:31

Edirne’de bulunan ve 2 bin 400 öğrencinin konakladığı Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdunda yaklaşık 4 haftadır sıcak suyun ara ara verilmesi yüzünden öğrenciler eylem yaptı. Yurdun önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, “Su bizim hakkımız, söke söke alırız” diye slogan attı.

Kaynak: Emrullah Erdinç

Trakya Üniversitesi’nde okuyan ve Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdunda kalan öğrenciler haftalardır çözülemeyen sıcak su sorunu için eylem yaptı.

Daha önce kısıtlı saatlerde verilen sıcak su, bugün tamamen kesildi; öğrenciler soğuk suya dahi erişemedi. Yaşanan sorun nedeniyle yurtta kalan öğrenciler yurt bahçesinde bir araya gelerek sloganlar atmaya başladı. Öğrencilerin talebi, yurtta temel ihtiyaçlara erişimin sağlanması ve sorunun acilen giderilmesi.

KYK önünde öğrencilerin eylemi 👇

İsmail Kahraman
