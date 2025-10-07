Edirne’deki KYK Yurdunda Sıcak Su Eylemi: Binlerce Öğrencinin Kaldığı Yurtta 4 Haftadır Sıcak Su Sorunu Varmış
Edirne’de bulunan ve 2 bin 400 öğrencinin konakladığı Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdunda yaklaşık 4 haftadır sıcak suyun ara ara verilmesi yüzünden öğrenciler eylem yaptı. Yurdun önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, “Su bizim hakkımız, söke söke alırız” diye slogan attı.
Kaynak: Emrullah Erdinç
Trakya Üniversitesi’nde okuyan ve Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdunda kalan öğrenciler haftalardır çözülemeyen sıcak su sorunu için eylem yaptı.
KYK önünde öğrencilerin eylemi 👇
