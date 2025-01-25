Duygusallığının Yüzdesini Söylüyoruz!
Duygusallığının Yüzdesini Söylüyoruz!
Hepimiz duygusalız, ama bazılarımız duygusal iniş çıkışları daha yoğun hissediyor, bazılarımız ise daha sakin bir şekilde yaşıyor. Duygusallık, insanların hayatına derin bir renk katarken, bazen de zorluk yaratabiliyor. Kimisi duygusal yoğunluğuyla tanınır, kimisi ise genellikle mantıklı ve soğukkanlı bir yaklaşım sergiler. Peki, senin duygusallık seviyen ne kadar yüksek?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın zor durumda olduğunda ne yaparsın?
4. Bir film izlerken en çok hangi sahnede duygulanırsın?
5. Aşk hayatında seni en çok ne etkiler?
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6. İnsanları kolayca affeder misin?
7. Birçok seçenek arasında seçim yapman gerektiğinde nasıl hareket edersin?
8. Hayatındaki bir kaybı nasıl atlatırsın?
9. Biri seni sevdiğini söylediğinde nasıl tepki verirsin?
10. Son olarak sık sık ağlar mısın?
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Sen %80 duygusalsın!
Sen %60 duygusalsın!
Sen %40 duygusalsın!
Sen %20 duygusalsın!
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