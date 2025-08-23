Duyguların Seni mi Yönetiyor Sen mi Duygularını?
Bir an mutlusun, bir sonraki an kendini sebepsiz yere hüzünlü mü hissediyorsun? Yoksa duygularını gayet iyi tanıyor ve onları yönlendirebiliyor musun? Duygular, insan olmanın en güçlü yönlerinden biri ama bazen kontrolden çıkabiliyorlar. Bu test, duygusal zekanla ne kadar barışık olduğunu, iç dünyanı nasıl yönettiğini ve duygularının seni mi sürüklediğini yoksa senin mi direksiyonda olduğunu anlamana yardımcı olacak.
1. Stres altındayken sağlıklı düşünmekte zorlanıyor musun?
2. Öfkelendiğinde sonradan pişman olacağın sözler söyleyebiliyor musun?
3. Duygusal olarak kötü hissettiğinde çevrendekilere karşı daha tahammülsüz oluyor musun?
4. Bir olayı analiz etmeden önce genellikle ilk tepkin duygusal mı olur?
5. Üzgün olduğunda günlük hayatındaki işleri yapmakta zorlanır mısın?
6. Duygularını bastırmak yerine yoğun şekilde yaşama eğiliminde misin?
7. Karar verirken duyguların mantığının önüne geçtiği olur mu?
8. Duygularını paylaşmakta veya ifade etmekte zorlanıyor musun?
9. Bir başkasının duygusal hali seni kolayca etkiler mi?
10. Son olarak duygularını kontrol etmeye çalışmak seni yorar mı?
Seni duyguların yönetiyor.
Sen duygularını yönetiyorsun!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
