Duşta Şarkı Besteledi, Taylor Swift'le Kanka, Bir Senede 312 Konser Verdi: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.10.2025 - 15:04

Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

1. Müziğe 4 yaşında kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı.

imgur.com

2. Çıkardığı ilk albüm Türkiye'ye 2012 yılında geldi ve çok sevildi.

3. 2005'te müzik hayatına başlamasının ardından 2008'de hayatı ve kariyeri adına büyük bir adım attı ve Londra'ya taşındı.

4. Hiç şaşırtıcı olmamakla beraber sadece bir sene içersinde (2009) tam 312 tane konser verdi.

5. Taylor Swift'le gerçekten yakın arkadaşlar hatta bir ara ilişki yaşadıklarını iddia edenler bile olmuştu.

6. One Direction grubuyla da arası çok iyi. Bu zamana kadar gruba 3 tane şarkı vermiş.

7. Duşta bestelediği bir şarkısı var.

8. Ketçap şişesi, oyuncak ayı ve Taylor Swift’in “RED” albümün adı da dahil olmak üzere 100’den fazla dövmesi var.

9. Sahnede ve kliplerinde gitarla görmeye alışkın olduğumuz sanatçı her bir gitarına isim veriyor. Lloyd, Felix, Cyril, Trevor, Keith, Nigel ve James The Second adında gitarları var.

10. Üçüncü Dünya Savaşı’nda, uzak olduğu için kimsenin Yeni Zelanda’yı işgal etmeyeceğini düşünüyor. Bu yüzden nasıl Yeni Zelanda vatandaşlığı alabileceğini araştırıyor.

Peki, sence kim bu şarkıcı?

