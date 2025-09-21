Duş Sonrası Çok Daha Rahatlamış Hissetmeni Sağlayacak Öneriler

Duş sonrası cilt gözeneklerin daha açıktır ve bu an nemi hapsetmek için en uygun zamandır. Hafif yapılı bir losyon ya da yoğun bir vücut kremiyle tüm bedenini nemlendirmek, hem cildini korur hem de yumuşacık bir his verir. Bu adımı alışkanlık haline getirmek, uzun vadede cildinin daha sağlıklı görünmesini sağlar.