Dünyanın Renklerine Ne Oldu ?

Renkler sadece gördüğümüz şeyler değil; hislerimizin, anılarımızın ve hayata bakışımızın en güçlü yansımalarıdır. Güneşli bir günde gökyüzünün mavisi umut verir, kırmızı bir çiçek heyecan uyandırır, yeşilin tonları ise huzuru fısıldar. Renkler, yaşamın nabzını tutar.

İşte bu yüzden bir şehrin sokak lambalarının tonu bile ruh halimizi etkiler. Tokyo’nun neon ışıkları insana enerji verirken, Marakeş’in baharat pazarları sıcak ve enerjik tonlarıyla duyularımızı harekete geçirir. Kısacası, renkler dünyayı sadece görsel olarak değil, duygusal olarak da zenginleştirir.

Ve tam da bu nedenle şunu sormadan edemiyoruz: Ya renkler hayatımızdan yavaş yavaş çekiliyorsa?