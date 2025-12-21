onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dünyanın En Güçlü Kadın Vokallerinden Dinlenmesi Şart 12 Şarkı

etiket Dünyanın En Güçlü Kadın Vokallerinden Dinlenmesi Şart 12 Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 16:31

Bazı kadın vokaller vardır ki sesleri sadece güçlü değil; karakterli, ateşli, duygulu, büyüleyici... Yıllar geçse bile ilk duyduğunda tüylerini diken diken eden, sesiyle direk ruhuna inen isimler…

Bu liste o isimlere bir saygı duruşu. Mikrofonu eline aldığında dünyayı susturan, sesiyle kocaman bir hikâye anlatabilen en büyük kadın vokallerden 12 parça.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Whitney Houston – I Will Always Love You

2. Beyoncé – Halo

3. Adele – Set Fire to the Rain

4. Amy Winehouse – Back to Black

5. Aretha Franklin – Respect

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mariah Carey – Emotions

7. Sia – Chandelier

8. Celine Dion – My Heart Will Go On

9. Sertab Erener - Everyway That I Can

10. Lady Gaga – Shallow

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Etta James – At Last

12. Florence + The Machine - Shake It Out

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın