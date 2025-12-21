Dünyanın En Güçlü Kadın Vokallerinden Dinlenmesi Şart 12 Şarkı
Bazı kadın vokaller vardır ki sesleri sadece güçlü değil; karakterli, ateşli, duygulu, büyüleyici... Yıllar geçse bile ilk duyduğunda tüylerini diken diken eden, sesiyle direk ruhuna inen isimler…
Bu liste o isimlere bir saygı duruşu. Mikrofonu eline aldığında dünyayı susturan, sesiyle kocaman bir hikâye anlatabilen en büyük kadın vokallerden 12 parça.
1. Whitney Houston – I Will Always Love You
2. Beyoncé – Halo
3. Adele – Set Fire to the Rain
4. Amy Winehouse – Back to Black
5. Aretha Franklin – Respect
6. Mariah Carey – Emotions
7. Sia – Chandelier
8. Celine Dion – My Heart Will Go On
9. Sertab Erener - Everyway That I Can
10. Lady Gaga – Shallow
11. Etta James – At Last
12. Florence + The Machine - Shake It Out
