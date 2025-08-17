Dünya Ülkelerinin Tedavüldeki En Yüksek Paraları Kaç Dolara Karşılık Geliyor?
Dünyanın farklı ülkelerinde tedavülde olan en yüksek kağıt paraların üzerindeki rakamlar ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünebilir. Bir ülkede 10.000 birimlik bir banknot günlük alışverişe yeterken başka bir ülkede aynı miktar neredeyse hiçbir şey almaya yetmeyebilir. Bunun temel nedeni her ülkenin para biriminin değerinin farklı ekonomik koşullara göre şekillenmesidir. Döviz kuru farkları, enflasyon oranları ve alım gücü gibi faktörler, paraların gerçek değerini belirler. Hadi beraber çeşitli ülkelerin en büyük banknotlarının güncel dolar karşılıklarını inceleyecek ve bu farkların arkasındaki nedenlere birlikte göz atalım!
Vietnam’da cebinizdeki 500.000 Dong, düşündüğünüz kadar büyük değil.
Japonya’nın en büyük banknotu yüksek değeriyle dikkat çekiyor.
Endonezya’da 100.000 birimlik para, günlük harcamalar için ideal ama dövizde pek bir karşılığı yok.
Gürcistan’da 200 Lari teknik olarak en yüksek banknot olsa da günlük hayatta nadiren kullanılıyor.
Güney Kore’de 50.000 Won, günlük kullanımda yaygın ama değeri beklendiği kadar yüksek değil.
Şili’de 20.000 Peso, yüksek bir tutar gibi görünse de değeri 20,89 dolar.
