Dünya Ülkelerinin Tedavüldeki En Yüksek Paraları Kaç Dolara Karşılık Geliyor?

Japonya’nın en yüksek banknotu 10.000 Yen. Üzerinde 10 bin yazdığına bakıp gözünüz korkmasın çünkü bu banknot aslında 67.95 dolar ediyor. Japon ekonomisi istikrarlı olduğu için paranın değeri sabit kalmış durumda. Japonya’da bu parayla orta halli bir restoranda yemek yiyebilir, bir günlük metro kartı alabilirsiniz. Ancak bu parayla büyük alışverişler yapmanız zor. İlginç olan şu ki, Japonya’da enflasyon neredeyse yok gibi ve bu yüzden paralar yıllarca tedavülde kalabiliyor. Yani 10.000 Yen’lik banknot hem yaygın hem de hala geçerli. Bu da Japonya’nın para birimiyle ilgili bize oldukça önemli ipuçları veriyor.