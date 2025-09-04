onedio
Dünya Kupası Yolunda Zaferle Başladık: Milli Takımımız, Gürcistan’ı Deplasmanda Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.09.2025 - 21:01 Son Güncelleme: 04.09.2025 - 21:02

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek elemelere 3 puanla başladı. Milli takımımız, ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşacak.

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis'teki Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmada milli takımımıza 3-2'lik galibiyeti getiren golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. 66. Dakikada maça dahil olan Barış Alper Yılmaz 68. Dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Grubumuzdaki ikinci maçımızda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya ile karşılaşacağız.

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek!

ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek olan Avrupa Elemeleri'nde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ertan Arslaner

5-0 yeneceğimiz maçta az daha berabere kalacaktık!

Boran Deniz

Gürcistan performans böyleyse İspanya bizi yok eder nerdeyse berabere kalıyorduk

AysberK

Baris denen AYI!!!!!!!!!!!!!!!!!! girene kadar hersey cok copk iyiydi!! bu herif futbolcu falan degil...dagdan kacmis bir ayi!!!!