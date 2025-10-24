onedio
Dünya Ekonomisinde İz Bırakan 10 Karizmatik Lider

etiket Dünya Ekonomisinde İz Bırakan 10 Karizmatik Lider

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.10.2025 - 17:07

Dünya ekonomisine damga vuran birçok lider var. Ama bazıları diğerlerine göre daha önde elbette. Ekonomiye yön veren kararları ile ekonomi dünyasında çok konuşulan liderler kimler acaba?

1. Franklin D. Roosevelt

1. Franklin D. Roosevelt

Büyük Buhran, Amerika'nın yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden. Bu krizden çıkmaya yardımcı olan kararları alan kişi ise Franklin D. Roosevelt. Roosevelt, bankaları düzenliyor ve istihdam yaratmak için kamuda projeler başlatıyor. Bu dönemde Amerikan halkının güvenini kazanmayı da başarıyor.

2. Winston Churchill

2. Winston Churchill

İngiltere ekonomisini kalkındıran kişi olarak Winston Churchill'i göstermek mümkün. 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin sınırlı kaynaklarını çok iyi şekilde kullanmayı başaran Churchill, ekonomiyi sadece rakamlardan ibaret görmüyordu. O zor dönemlerde halkı ve piyasaları motive etmek için elinden geleni yapıyor.

3. Charles de Gaulle

3. Charles de Gaulle

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa nasıl ekonomik olarak canlandı sorusunun cevabı Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, Fransız parasının istikrara kavuşmasını sağlıyor. Ama bununla yetinmiyor. Ekonomik bağımsızlık için savaşıyor ve Fransa'da sanayi ve altyapı yatırımlarını hızlandırıyor.

4. Margaret Thatcher

4. Margaret Thatcher

Herkesin Demir Leydi olarak bildiği Margaret Thatcher, İngiltere ekonomisine kökten bir değişim getirdi. Özelleştirmeler, sendikaya karşı tutumlarıyla serbest piyasa politikasını benimsedi. Ekonomiyi devlet kontrolünden çıkarıp piyasalara vermesi zamanında çok eleştirildi.

5. Ronald Reagan

5. Ronald Reagan

Ronald Reagan, 1980'lerde Amerika'nın ekonomisini düzeltmeye çalışıyordu. Serbest piyasası teşvik edici politikalar uyguladı. Amerikan ekonomisini güçlendirmek için elinden geleni yapmasıyla bilinen Reagan, liberal bir ekonomi anlayışı benimsedi.

6. Deng Xiaoping

6. Deng Xiaoping

Çin'i dünyaya açan lider diyebileceğimiz Deng Xiaoping'in kapitalist bir ekonomik görüşü vardı. Tarımda yaptığı reformlar ve özel girişimciliği teşvik etmesiyle Çin'in kapalı ekonomisini dünyaya açtı. Çin ekonomisini bugünkü hale getiren kişi diyebiliriz Deng Xiaoping için.

7. Lee Kuan Yew

7. Lee Kuan Yew

Singapur gibi küçük bir devleti küresel bir finans merkezine kim dönüştürdü? Lee Kuan Yew, ekonomi politikalarıyla bunu başardı. Singapur'da mucizeler yaratan kişi olarak bilinen Lee Kuan Yew, tartışmalı bir lider olsa da ekonomik başarıları herkesin beğenisini topladı.

8. Nelson Mandela

8. Nelson Mandela

Barış deyince ilk akla gelen isimlerden olan Mandela, ekonomik olarak da ülkesini yükselten biriydi. Uluslararası sermayeyi ülkeye çekerek ülkesinin ekonomisini bir üst seviyeye taşıdı. Ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmasıyla da biliniyor.

9. Mahathir Mohamad

9. Mahathir Mohamad

Malezya'ya ekonomik olarak sınıf atlatan Mahathir Mohamad, Malezya'nın uzun süre başbakanlığını yapan bir isim. Tarıma dayalı ülke ekonomisini sanayileştiren Mohamada, hızlı kalkınma stratejileri uyguladı. Yatırımları ülkeye çekmek için birçok proje yaptı.

10. Mustafa Kemal Atatürk

10. Mustafa Kemal Atatürk

Osmanlı'dan çökmüş bir devleti miras alan Atatürk, ekonomiyi düzeltmek için çok çalıştı. Ekonomide tam bağımsızlık ilkesini benimseyen Atatürk, ülkeyi kalkındırmak için çeşitli fabrikalar kurdu. Siyasi olarak yaptığı reformlara ek olarak ekonomik alanda da Türkiye'yi kalkındırmaya yarayacak birçok yenilik yaptı.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
