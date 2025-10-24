Dünya Ekonomisinde İz Bırakan 10 Karizmatik Lider

Singapur gibi küçük bir devleti küresel bir finans merkezine kim dönüştürdü? Lee Kuan Yew, ekonomi politikalarıyla bunu başardı. Singapur'da mucizeler yaratan kişi olarak bilinen Lee Kuan Yew, tartışmalı bir lider olsa da ekonomik başarıları herkesin beğenisini topladı.