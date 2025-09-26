Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklanan Seçil Erzan: “Arda Turan’ın Korkunç Para Hırsı Var”

“Semih Kaya, 3,2 milyon dolar verdi. 4 milyon Euro’ya Bodrum’dan villa aldı. Valizlerle ben ödedim. 6 günde 725 bin dolar faiz aldı. Yüzde 6 bin 420 faiz. Verdiğim faizlerle hibrid Mercedes aldı. Bankaya gelip durmadan antetli kâğıtlarda imzamı attırıyordu. Hesabında 10 milyon dolar olsun istiyordu.

Selçuk İnan, 3 milyon dolar üzeri faiz aldı.

Arda Turan, 6,5 milyon doları bir ayda 7,5 milyon dolar olarak aldı. 2 katını alamadığı için ‘Paranın tamamını alamadım, ben zaten faize karşıyım’ diyor. Arda Turan’ın korkunç bir para hırsı var. Nakit parası yokmuş, çevresinden borç almış sonradan anladım. Faiz almak için gayrimenkullerini sattı, kredi çekti. Hatta Emre Çolak’ın faizini paylaşmak için de gitmiş kendisi ile görüşmüş. Borçlarını kapattım, kredisini ödedim, üzerine faiz de ödediğim halde daha da fazlasını almak istiyordu. Ödemesini yapmadan Rolls Royce almıştı. Galerici ödeme için beri arıyordu. Galericiye ödemeyi ben yaptım.

Emre Çolak, İspanya’daydı. En son 10 yıl önce gördüm. Çolak beni arayıp ‘Arda abi ile para gönderiyorum’ dediğinde haberim oldu. Turan’ın alacağı olmadığı halde bir takım yollarla bankadan anaparam diyerek faiz aldığını öğrendik. Buna rağmen Çolak’a ödeme yapmadıysa vicdanına bırakıyorum.

Adımı, soyadımı söyleyemeyecek halde, her şeye ‘Evet, Tamam, haklısın’ diyordum. Ölmeyi bekliyordum. Son 1 ayda baskılar daha da artmıştı. Artık birbirlerinin paralarını ellerinde dekontlar ile bekleyerek otoparklarda, sokak aralarında, araba bagajlarında kapıştılar. Herkesin her şeyden haberi vardı… Arda Turan, Muslera, Volkan Bahçekapılı, Semih Kaya, Fırat Özdemir, Ayhan Akman, Selçuk İnan… Eve biri girip öteki çıkıyordu.”