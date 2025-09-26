onedio
Kayseri ve Diyarbakır Konserleri İptal Edilen Hayko Cepkin'den Güzel Haber Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 14:43

Türk rock müziğinin sıra dışı ismi Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi gündemden düşmüyor. Sanatçının Kayseri ve Diyarbakır konserlerine yetkililerden izin çıkmaması sosyal medyada büyük yankı uyadırmıştı. İlk açıklamasında kırgınlığını dile getiren Cepkin, yeni bir paylaşım yaparak Diyarbakır için umut veren sözler söyledi. 'Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık.' dedi.

İşte detaylar…

Türk rock müziğinin kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında Kayseri ve Diyarbakır’da sahneye çıkmaya hazırlanıyordu.

Ancak konserler iptal edildi. Hem sanatçıyı hem de dinleyicilerini üzen haberi duyuran Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserlerin “bölge mülki amirlerinin etkinlik izni vermemesi” sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Sanatçı, bir gün önceki açıklamasında “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izin verilmeme sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklıklarını neyleyeceğiz, onu bilemedim” sözleriyle kırgınlığını dile getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Gelen tepkilerin ardından Cepkin’den geçtiğimiz dakikalarda yeni bir açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Valisi’ne teşekkür ederek şunları söyledi:

“Diyarbakır Valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon evi eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldı. Bu karışıklığa kim sebep olduysa usanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri’nin başına.”

