Kayseri ve Diyarbakır Konserleri İptal Edilen Hayko Cepkin'den Güzel Haber Geldi!
Türk rock müziğinin sıra dışı ismi Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi gündemden düşmüyor. Sanatçının Kayseri ve Diyarbakır konserlerine yetkililerden izin çıkmaması sosyal medyada büyük yankı uyadırmıştı. İlk açıklamasında kırgınlığını dile getiren Cepkin, yeni bir paylaşım yaparak Diyarbakır için umut veren sözler söyledi. 'Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık.' dedi.
İşte detaylar…
Türk rock müziğinin kendine has tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında Kayseri ve Diyarbakır’da sahneye çıkmaya hazırlanıyordu.
Gelen tepkilerin ardından Cepkin’den geçtiğimiz dakikalarda yeni bir açıklama geldi.
