Kayseri ve Diyarbakır Konserleri İptal Edilen Hayko Cepkin'den Güzel Haber Geldi!

Ancak konserler iptal edildi. Hem sanatçıyı hem de dinleyicilerini üzen haberi duyuran Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserlerin “bölge mülki amirlerinin etkinlik izni vermemesi” sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Sanatçı, bir gün önceki açıklamasında “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izin verilmeme sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklıklarını neyleyeceğiz, onu bilemedim” sözleriyle kırgınlığını dile getirmişti.