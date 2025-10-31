onedio
Doğru Ürünler Varken Endişeye Gerek Yok! Bebeğinizin Hassas Cildine Uygun Olacak Nazik Ürünler

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
31.10.2025 - 15:01

En savunmasız ve bakıma en çok ihtiyaç duyan cilt tipi bebek cildidir! 👶🏻 Bebekler ciltleri için uygun ürünleri nereden bilsin? Bu konuda iş bize düşer! Bebeklerin cildine uygun doğal içerikli ürünleri burada bulabilirsiniz.

Mustela Gentle Cleansing Gel Yenidoğan Şampuanı 500 ml

Yeni doğmuş bir bebeğin elbette temizlenmesi çok dikkatlice yapılmalı. Kullanılan şampuan gözü yakmamalı, doğal içerikli olmalı, banyo suyunun kurutucu etkisini azaltmaya yardımcı olmalı ve doğumdan itibaren bebeğin kullanımına uygun olmalı. 

Mustela Gentle Cleansing Gel Yenidoğan Şampuanı bunu sizin yerinize düşünüyor!

Bioderma Abcderm Hydratant 500 ml

Anne sütünün bir bebeğin her derdine deva olduğu gerçeğinden bahsetmeyeceğiz çünkü konumuz anne sütü değil. Bioderma Abcderm Hydratant bebek sütünden bahsedeceğiz. Kuruluğa yatkın ve hassasiyet belirtisi gösteren bebek ve çocuk ciltlerine uygun Bioderma Abcderm Hydratant bebek ve çocukların ciltlerini nemlendirmeye yardımcı oluyor. Yağlı bir his bırakmadığını da belirtelim.

Dalin Care Nemlendirici ve Besleyici Bakım Losyonu 500 ml

Bebeklerin cilt yüzeyi, dış etkenlerden etkilenmeye epey yatkın. Cildin nemli kalması ve bu nemi gün boyunca devam ettirmesi için bakım losyonu kullanmak bir noktada şart aslında. Dalin Care Nemlendirici ve Besleyici Bakım Losyonu kuruluk hissini azaltmaya yardımcı olur ve ciltteki nemin uzun sürmesini destekler.

Alls Biocosmetics Organik Bebek Yağı 150 ml

Temiz ve doğal içerikli bir bebek yağı arayanların sesi olmaya geldik! Alls Biocosmetics Organik Bebek Yağı doğal içeriği sayesinde bebeğin hassasiyet belirtisi gösteren cildi için ideal ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğal içeriğinin yanı sıra hoş kokusu sayesinde bebeği hiç rahatsız etmiyor.

Siveno Bebekler için Doğal Güneş Kremi Spf50+ 50 ml

Bebekler banyo da yapar, güneşe de çıkar. Tabii güneşe karşı epey duyarlılar, bu yüzden bir güneş kremi kullanmadan bebeğin dışarı çıkmasını hiç tavsiye etmeyiz. Siveno'nun bebekler için geliştirdiği güneş kremi, sentetik koku, silikon, alkol, parafin, boya ve bunun gibi cilde zararlı olabilecek hiçbir bileşeni barındırmıyor.

Sudocrem Bebek Bakım Kremi 125 gr

Bebeklerin cildinde özellikle bez bölgesi en savunmasız bölgelerden biri. Sudocrem bebek bezinin neden olduğu cilt problemini hafifletmeye yardımcı olur ve cilt yüzeyini besler. Laf aramızda, biz yetişkinler olarak da bu kremi arada kullanıyoruz! 🙃

Weleda Calendula Organik Nemlendirici Vücut Losyonu 200 ml

Bitki özlerinin barındığı vücut losyonu ile bir bebeğin cildini ferahlatmak daha kolay bir hale geliyor. Doğal içerikli bu vücut losyonu organik içeriklerle üretilmiş.

Babe Pediatrik Duş Yağı 200 ml

Bebeklerin cilt temizliğinden bahsederken duş yağını da atlamamak gerek. Banyo suyunun kurutucu etkisini azaltmaya yardımcı olan Babe Pediatrik Duş Yağı bebeğin cildini nemlendirmeye yardımcı olurken kuruluk hissi bırakmaz.

Sebamed Bebe Sabun Kompakt 100 gr

Cildin yaşadığı kompleks etkileri hafifletmeye yardımcı olan Sebamed Bebe Sabun Kompakt, içeriğinde ne sabun ne de alkali barındırıyor. Evet, bebek sabununun içinde sabun yok, bu da onu bir bebek bakımında daha güvenli bir ürün yapıyor.

Babyton Suya Dayanıklı Spf 50 Güneş Koruyucu Stick 20 gr

Güneş kreminin yumuşak halinden yukarılarda bahsetmiştik, şimdi stick formundaki güneş kreminden bahsedeceğiz. Güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda cilde zarar verebilecek bileşenleri de barındırmadan bebeği güneşe karşı koruyor. Suya dayanıklı olduğunu belirtelim.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
