Doğru Ürünler Varken Endişeye Gerek Yok! Bebeğinizin Hassas Cildine Uygun Olacak Nazik Ürünler
En savunmasız ve bakıma en çok ihtiyaç duyan cilt tipi bebek cildidir! 👶🏻 Bebekler ciltleri için uygun ürünleri nereden bilsin? Bu konuda iş bize düşer! Bebeklerin cildine uygun doğal içerikli ürünleri burada bulabilirsiniz.
Mustela Gentle Cleansing Gel Yenidoğan Şampuanı 500 ml
Bioderma Abcderm Hydratant 500 ml
Dalin Care Nemlendirici ve Besleyici Bakım Losyonu 500 ml
Alls Biocosmetics Organik Bebek Yağı 150 ml
Siveno Bebekler için Doğal Güneş Kremi Spf50+ 50 ml
Sudocrem Bebek Bakım Kremi 125 gr
Weleda Calendula Organik Nemlendirici Vücut Losyonu 200 ml
Babe Pediatrik Duş Yağı 200 ml
Sebamed Bebe Sabun Kompakt 100 gr
Babyton Suya Dayanıklı Spf 50 Güneş Koruyucu Stick 20 gr
