onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinlerken Zamanda Yolculuğa Çıkaran 12 Nostaljik Şarkı

etiket Dinlerken Zamanda Yolculuğa Çıkaran 12 Nostaljik Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 23:44

Bazı şarkılar ilk notasıyla birlikte seni unutamadığın bir ana ışınlar. Posterlerini odana astığın sanatçıların, radyoda çalsın diye beklediğin şarkıları... Bu listedeki şarkılar sana kendini biraz yaşlanmış hissettirebilir ama o günleri hatırlamak iyi gelecek! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Britney Spears - Baby One More Time

2. Spice Girls - Wannabe

3. Backstreet Boys - I Want It That Way

4. Madonna - Hung Up

5. Shakira - Whenever, Wherever

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)

7. Christina Aguilera - Genie in a Bottle

8. Destiny's Child - Say My Name

9. Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca

10. Avril Lavigne - Complicated

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Aqua - Barbie Girl

12. OutKast - Hey Ya!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın