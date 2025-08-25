Dinlerken Zamanda Yolculuğa Çıkaran 12 Nostaljik Şarkı
Bazı şarkılar ilk notasıyla birlikte seni unutamadığın bir ana ışınlar. Posterlerini odana astığın sanatçıların, radyoda çalsın diye beklediğin şarkıları... Bu listedeki şarkılar sana kendini biraz yaşlanmış hissettirebilir ama o günleri hatırlamak iyi gelecek! 👇
1. Britney Spears - Baby One More Time
2. Spice Girls - Wannabe
3. Backstreet Boys - I Want It That Way
4. Madonna - Hung Up
5. Shakira - Whenever, Wherever
6. Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)
7. Christina Aguilera - Genie in a Bottle
8. Destiny's Child - Say My Name
9. Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca
10. Avril Lavigne - Complicated
11. Aqua - Barbie Girl
12. OutKast - Hey Ya!
