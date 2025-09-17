Dikkat! Temiz Sandığımız Fakat Çok Fazla Mikroorganizma Barındıran 12 Şey
Bazı yerler var ki temiz sansak da aslında mikrop yuvası. Günlük hayatta sürekli kullandığımız bu yerlerdeki mikroorganizmaları görsek herhalde çıldırırız. Bize çok temiz görünse de aslında mikroorganizmalarla dolu yerler neler, bakalım mı?
1. Cep Telefonları
2. Mutfak Süngerleri
3. Bilgisayar Klavyeleri
4. Kapı Kolları
5. Mutfak Tezgahları
6. Banyo Havluları
7. Uzaktan Kumandalar
8. Mutfak Lavobaları
9. Buzdolabı Kapakları
10. Kahve Makineleri
11. Oyuncaklar
12. Kesme Tahtaları
