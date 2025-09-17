onedio
Dikkat! Temiz Sandığımız Fakat Çok Fazla Mikroorganizma Barındıran 12 Şey

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
17.09.2025 - 12:18

Bazı yerler var ki temiz sansak da aslında mikrop yuvası. Günlük hayatta sürekli kullandığımız bu yerlerdeki mikroorganizmaları görsek herhalde çıldırırız. Bize çok temiz görünse de aslında mikroorganizmalarla dolu yerler neler, bakalım mı?

1. Cep Telefonları

Elimizden hiç düşürmediğimiz telefonların temiz olduğunu mu düşünüyordun? O zaman sana kötü bir haberimiz var. Gün içinde sürekli elimize temas eden cep telefonlarında fazlaca mikrop bulunuyor. Hele bir de dışarıda vakit geçirirken elimizden düşmeyen cep telefonlarını güzel temizlemezsen büyük risk taşıyor.

2. Mutfak Süngerleri

Bulaşıkları temizlediğimiz mutfak süngerlerinin pis olabileceğini düşünmezsin değil mi? Ama aslında en çok bakteri barındıran yerlerden biri de mutfak süngerleri. Sürekli yiyecek artıklarıyla temas eden süngerler nemli kaldıkları için mikroorganizmalar çok hızlı ürüyor.

3. Bilgisayar Klavyeleri

Ofiste ya da evde kullanılan bilgisayarların klavyeleri ellerle sürekli temas ediyor. Sürekli temas edildiği için çok fazla mikroorganizma barındırıyorlar. Özellikle tuş araları mikroplar için ideal yerler. Yani düzenli temizlenmediklerinde tuvalet kapaklarından bile daha fazla bakteri barındırabileceklerini söylersek yanılmayız.

4. Kapı Kolları

Temizlik yaparken genelde atlanılan kapı kolları, gün içinde en çok temas ettiğimiz yerlerden. Herkesin ellediği kapı kollarında çok fazla mikrop yaşıyor. İş yeri gibi toplu alanlardaki kapı kollarının tam bir mikrop yuvası olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli temizlenmedikleri takdirde kapı kolları ne kadar temiz görünürse görünsün ciddi riskli yerler!

5. Mutfak Tezgahları

Mutfakta yemek hazırlarken sıklıkla kullandığımız mutfak tezgahlarının mikrop dolu olması biraz ürkütücü. Ama maalesef tezgahlar mikroorganizmaların sevdikleri yerlerden. O yüzden düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor. Belki temiz görünüyor diye düşünebilirsin ama mutlaka düzenli temizleyip mikroorganizmalardan arındırman gerek.

6. Banyo Havluları

Banyoda sürekli nemli ve sıcak ortamda duran havlular mikroorganizmaların en sevdikleri yerlerden. Ortak kullanılan el havluları ise en çok risk taşıyanlardan. O yüzden herkesin ayrı havlusu olması gerekiyor. Kullanılan havluları sıklıkla değiştirmek de lazım.

7. Uzaktan Kumandalar

Televizyon, klima ya da başka uzaktan kumadalar.... Herkesin eline değen kumandalar mikroplar için ideal yüzeyler. Özellikle ofis gibi daha çok insanın ortak kullandığı bir kumanda ise risk artıyor.

8. Mutfak Lavobaları

Mutfakta olan her şeyin temiz olduğunu düşünüyoruz ama bu doğru değil. Mesela mutfak lavabolarının temiz olduğunu düşünsek de aslında sürekli ıslak bir ortam ve içinde hep yemek artıklarının olduğu bir yer. Bu da lavaboları mikroorganizmaların artması için uygun bir yer yapıyor.

9. Buzdolabı Kapakları

Herkesin ellediği buzdolabı kapakları mikrop yuvası diyebiliriz. Özellikle çocuklu evler için bu risk daha da artıyor. Buzdolabının içi düzenli temizlense de genelde kapaklar ihmal ediliyor.

10. Kahve Makineleri

Kahve makineleri de mikroorganizmaların sevdiği ortamlardan. İçindeki filtreler özellikle bakteriler için uygun bir ortam oluşturuyor. Kahve makinesi bir de ofis gibi herkesin kullandığı bir ortamdaysa o zaman risk daha da artıyor. Düzenli temizlenmediğinde sağlık için ciddi bir tehlike haline geliyor.

11. Oyuncaklar

Mikropların en çok olduğu yerlerden biri de oyuncaklar. Çocukların sürekli ellerinde olan ve devamlı yere düşen oyuncaklar, ağızlarıyla da temas halinde. Bu yüzden oyuncakların yüksek oranda mikrop barındırdığını bilerek düzenli dezenfekte etmek gerekiyor.

12. Kesme Tahtaları

Çiğ et, sebze ve meyveye temas eden kesme tahtaları mikroorganizma konusunda dikkat edilmesi gereken yerlerden. Bakteriler buralarda hızlıca çoğalıyor. O yüzden farklı gıdalar için ayrı tahtalar kullanılması gerekiyor. Düzenli temizliğinin yapılması da mikroorganizmaları engellemek için oldukça önemli.

