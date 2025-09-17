Dikkat! Temiz Sandığımız Fakat Çok Fazla Mikroorganizma Barındıran 12 Şey

Mutfakta olan her şeyin temiz olduğunu düşünüyoruz ama bu doğru değil. Mesela mutfak lavabolarının temiz olduğunu düşünsek de aslında sürekli ıslak bir ortam ve içinde hep yemek artıklarının olduğu bir yer. Bu da lavaboları mikroorganizmaların artması için uygun bir yer yapıyor.