Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesinde Geçen "Unutulma Hakkı" Ne Anlama Gelir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 22:30

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, usta isim Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Yıllardır merakla takip edilen yarışmada sorulan sorular, izleyenler tarafından da araştırılıyor. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerindeki 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesinde Geçen Unutulma Hakkı Ne Anlama Gelir?' sorusu yöneltildi.

A: Çocuğun dijital içeriklerde yok sayılması

B: Çocuğun dijital dünyada unutkanlığının giderilmesi

C: Çocuğun kişisel verilerinin kamusal ve dijital alanlardan kaldırılması

D: Çocuğun dijital içeriklerde başkalarını unutabilmesi

Doğru Cevap: C, yani Çocuğun kişisel verilerinin kamusal ve dijital alanlardan kaldırılması

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
