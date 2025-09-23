Dijital Çağda Ebeveyn Olmak: Ekran Süresi ve Çocuk Gelişimi

Çocukların bilişsel, fiziksel ve duygusal, davranışsal gelişimini kısıtlamadan dijital kaynakların kontrol edilmesi gerekmektedir. Çocuklara güvenli, etkili ve verimli dijital kaynak kullanımını öğretmeyi gerektiriyor. Çocukların oyun oynarken ortaya çıkardıkları yaklaşımları etkileyen unsurların başında aileler gelmektedir. (1) Çocuklar günümüzde sokak oyunları yerine dijital oyunlara doğru geçiş yapmıştır. Dijital oyunla tanıştıkları yer ise evdir. Bu yapıda anne – baba ilişkisinin olumsuz olarak etkilendiği gözlemlenmiştir. (2) Ebeveynlerin en büyük sıkıntısı ise çocukların dijital araçları nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili çok fazla bilgi ve donanıma sahip olmamalarıdır. Ebeveynler çocukların dijital dünya ya bağımlılık göstermesinden endişe duymaya başladıklarında, gelişimlerini etkilediğini düşündükleri an da kısıtlama ve yasak getirerek çocuklarla aralarında ciddi bir şekilde çatışma yaşanmasıdır. Anne ve babaların yasak ve sınırlama yerine dijital yaşam ile doğal yaşam arasında dengede tutma, riskleri, doğru ve faydalı kullanımı öğretmesi gerekir. Ebeveynler alternatif ve strateji geliştirmeli ve çocuğa sunmalıdır. (3)

Griffiths (2009) yaptığı araştırmada çocukların aileleri ile belirlediği bir zaman diliminde uygun içeriklerin olduğu bir dijital oyunla meşgul olmasının dijital bağımlılık eğilimi göstermediğini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarında, ailelerin bilinçli bir şekilde çocuklarıyla dijital oyunlarla etkileşimini sağlaması çocukların dijital dünyada bağımlılık göstermesinin önüne geçildiği vurgulanmıştır. Bu noktada ailelerin bu tutumları sergilemeli ve bu endişelerden uzak bir şekilde dijital dünya ile buluşturmalıdırlar.