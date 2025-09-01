onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Desteğini Açıklamıştı: Günay Karacaoğlu, Ozan Güven'in Ayrılmasına Tepki Göstererek Müzikalden Çekildi!

Desteğini Açıklamıştı: Günay Karacaoğlu, Ozan Güven'in Ayrılmasına Tepki Göstererek Müzikalden Çekildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2025 - 17:50

Ağustos ayında medya sektöründe yer alan ifşa ve iddiaların ardından ünlü isimlerin geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da yeniden gündeme taşınmıştı. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve ceza alan Ozan Güven de kamuoyunda eleştiriler ve tepkilerle karşılaşmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Ozan Güven, Müjdat Gezen’in yönetmenliğinde ve başrolleri Çağla Şıkel’le paylaşacağı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden çekilme kararı almıştı. Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu da Güven'e desteğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Günay Karacaoğlu da destek için müzikalden ayrıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz ay medya sektöründe yer alan pek çok kadın, tanınan pek çok erkek ünlüyü ifşalayarak taciz, şiddet ve mobbing iddialarında bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay medya sektöründe yer alan pek çok kadın, tanınan pek çok erkek ünlüyü ifşalayarak taciz, şiddet ve mobbing iddialarında bulunmuştu.

Tüm sektörde büyük yankı uyandıran iddialar her geçen gün büyürken geçmişte hakkında taciz ve şiddet iddiaları bulunan ünlü isimler de yeniden gündem olmaya başladılar. İddiaya konu olan isimler gerek camiada gerekse sosyal medyada eleştirilerle karşılaştılar.

Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Ozan Güven de yeniden gündem oldu.

Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Ozan Güven de yeniden gündem oldu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u abajurla ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle abajuru silah kabul ederek “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise beraatine karar vermişti. Aynı davada Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçundan beraat etmişti. 

Sosyal medyada yeniden eleştirilere maruz kalan Ozan Güven, yönetmenliğini Müjdat Gezen'in üstlendiği ve başrollerini Çağla Şıkel'le paylaşacağı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden çekildiğini açıklamıştı.

Detaylar:

Ozan Güven'in 7 Kocali Hürmüz müzikalinden ayrılmasının ardından oyuncu Günay Karacaoğlu destek paylaşımı yapmıştı.

Ozan Güven'in 7 Kocali Hürmüz müzikalinden ayrılmasının ardından oyuncu Günay Karacaoğlu destek paylaşımı yapmıştı.

Karacaoğlu, Ozan Güven'e desteğini “Ben GÜNAY KARACAOĞLU. KADINIM. Ozan’la 35 yıldır yan yanayız, kimi zaman sahnelerde kimi zaman sofralarda, şimdi de yanındayım. Yeniden beraber sahneye çıkana kadar, evde aç oturma, gel, taze fasulye var.” ifadeleriyle açıklamıştı.

Detaylar:

Ozan Güven'e desteğini açıklayan Günay Karacaoğlu'nun tepki için 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden ayrıldığı öğrenildi!

Ozan Güven'e desteğini açıklayan Günay Karacaoğlu'nun tepki için 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden ayrıldığı öğrenildi!

Birsen Altuntaş, Günay Karacaoğlu'nun Ozan Güven'e destek için projeden çekildiğini duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre, Ozan Güven’in yerine Sarp Bozkurt, Günay Karacaoğlu yerine ise Şeyla Halis geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın