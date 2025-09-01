Desteğini Açıklamıştı: Günay Karacaoğlu, Ozan Güven'in Ayrılmasına Tepki Göstererek Müzikalden Çekildi!

Ağustos ayında medya sektöründe yer alan ifşa ve iddiaların ardından ünlü isimlerin geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da yeniden gündeme taşınmıştı. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve ceza alan Ozan Güven de kamuoyunda eleştiriler ve tepkilerle karşılaşmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Ozan Güven, Müjdat Gezen’in yönetmenliğinde ve başrolleri Çağla Şıkel’le paylaşacağı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden çekilme kararı almıştı. Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu da Güven'e desteğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Günay Karacaoğlu da destek için müzikalden ayrıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş