Desteğini Açıklamıştı: Günay Karacaoğlu, Ozan Güven'in Ayrılmasına Tepki Göstererek Müzikalden Çekildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Ağustos ayında medya sektöründe yer alan ifşa ve iddiaların ardından ünlü isimlerin geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da yeniden gündeme taşınmıştı. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve ceza alan Ozan Güven de kamuoyunda eleştiriler ve tepkilerle karşılaşmıştı.
Gelen tepkilerin ardından Ozan Güven, Müjdat Gezen’in yönetmenliğinde ve başrolleri Çağla Şıkel’le paylaşacağı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden çekilme kararı almıştı. Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu da Güven'e desteğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Günay Karacaoğlu da destek için müzikalden ayrıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz ay medya sektöründe yer alan pek çok kadın, tanınan pek çok erkek ünlüyü ifşalayarak taciz, şiddet ve mobbing iddialarında bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Ozan Güven de yeniden gündem oldu.
Ozan Güven'in 7 Kocali Hürmüz müzikalinden ayrılmasının ardından oyuncu Günay Karacaoğlu destek paylaşımı yapmıştı.
Ozan Güven'e desteğini açıklayan Günay Karacaoğlu'nun tepki için 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden ayrıldığı öğrenildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın