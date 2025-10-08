Deren Talu Kimdir, Kaç Yaşında? Deren Talu Neden Gözaltına Alındı?

Deren Talu, 19 Kasım 1996 tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaya geldi. Annesi sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, babası ise mimar Eren Talu’dur. Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Talu, ardından eğitimine Amerika’da devam etti. Los Angeles’taki Santa Monica College’da oyunculuk eğitimi aldı, ayrıca Columbia Üniversitesi ve School of Cinema and Dramatic Arts’ta tiyatro ve kamera önü programlarına katıldı.

Modellik kariyerine Atıl Kutoğlu’nun defilesinde adım atan Deren Talu, kısa sürede moda dünyasında dikkat çekti. Ancak asıl hedefinin oyunculuk olduğunu her fırsatta dile getirdi. 2020 yılında “Son Kale Hacıbey” adlı filmde canlandırdığı Fatma karakteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

Deren Talu Kaç Yaşında?

1996 doğumlu olan Deren Talu, 29 yaşındadır.

Deren Talu Nereli?

Deren Talu, ABD doğumludur ancak ailesi Türk kökenlidir.