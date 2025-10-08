onedio
Deren Talu Kimdir, Kaç Yaşında? Deren Talu Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 10:04

Ünlü isimlere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen narkotik operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında model ve oyuncu Deren Talu da yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada birçok tanınmış ismin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Peki Deren Talu kimdir, kaç yaşında ve neden gözaltına alındı?

Deren Talu Kimdir?

Deren Talu, 19 Kasım 1996 tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaya geldi. Annesi sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, babası ise mimar Eren Talu’dur. Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Talu, ardından eğitimine Amerika’da devam etti. Los Angeles’taki Santa Monica College’da oyunculuk eğitimi aldı, ayrıca Columbia Üniversitesi ve School of Cinema and Dramatic Arts’ta tiyatro ve kamera önü programlarına katıldı.

Modellik kariyerine Atıl Kutoğlu’nun defilesinde adım atan Deren Talu, kısa sürede moda dünyasında dikkat çekti. Ancak asıl hedefinin oyunculuk olduğunu her fırsatta dile getirdi. 2020 yılında “Son Kale Hacıbey” adlı filmde canlandırdığı Fatma karakteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

Deren Talu Kaç Yaşında?

1996 doğumlu olan Deren Talu, 29 yaşındadır.

Deren Talu Nereli?

Deren Talu, ABD doğumludur ancak ailesi Türk kökenlidir.

Deren Talu Gözaltına mı Alındı?

Deren Talu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde yapılan aramanın ardından Talu, ifadesinin ve kan örneğinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

