Derdinin Dermanı Hangisinde? Psikolog ve Terapist Arasındaki Fark
Derdinize derman arıyorsunuz ama çözümü kimde? Psikologtan mı randevu almalı, terapiste mi gitmeli?
Gelin ikisi arasındaki farklara bakalım. 👇
Bunu bilmeyen mi var deyip geçmeyin; çoğu zaman 'psikolog' ve 'terapist' kelimeleri birbirinin yerine kullanılabiliyor.
Psikologlar, doktora (PhD veya PsyD) düzeyinde yüksek eğitim almış profesyonellerdir.
Terapistler ise en az yüksek lisans derecesine sahip olup, psikoterapi ve danışmanlık tekniklerinde uzmanlaşırlar.
Psikologlar ve terapistler farklı eğitim süreçlerinden geçiyor ve farklı rahatsızlıklar üzerin odaklanıyor olsa da nihayetinde amaçları birdir.
