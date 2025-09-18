Derdinin Dermanı Hangisinde? Psikolog ve Terapist Arasındaki Fark

Bu kafa karışıklığı ne kadar normal bir durum olsa da aslında önemli bir hata. Bu iki unvan farklı eğitim süreçlerine, uzmanlık alanlarına ve yetkilere işaret ediyor. Bu karışıklık, hastaların hangi uzmana gitmesi gerektiği konusunda kafalarının karışmasına yol açabiliyor.