Derdinin Dermanı Hangisinde? Psikolog ve Terapist Arasındaki Fark

Derdinin Dermanı Hangisinde? Psikolog ve Terapist Arasındaki Fark

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 13:05

Derdinize derman arıyorsunuz ama çözümü kimde? Psikologtan mı randevu almalı, terapiste mi gitmeli? 

Gelin ikisi arasındaki farklara bakalım. 👇

Bunu bilmeyen mi var deyip geçmeyin; çoğu zaman 'psikolog' ve 'terapist' kelimeleri birbirinin yerine kullanılabiliyor.

Bunu bilmeyen mi var deyip geçmeyin; çoğu zaman 'psikolog' ve 'terapist' kelimeleri birbirinin yerine kullanılabiliyor.

Bu kafa karışıklığı ne kadar normal bir durum olsa da aslında önemli bir hata. Bu iki unvan farklı eğitim süreçlerine, uzmanlık alanlarına ve yetkilere işaret ediyor. Bu karışıklık, hastaların hangi uzmana gitmesi gerektiği konusunda kafalarının karışmasına yol açabiliyor.

Psikologlar, doktora (PhD veya PsyD) düzeyinde yüksek eğitim almış profesyonellerdir.

Psikologlar, doktora (PhD veya PsyD) düzeyinde yüksek eğitim almış profesyonellerdir.

Psikologlar, eğitimleri sırasında insan davranışları, gelişim, kişilik ve bilimsel araştırmalar üzerine yoğunlaşırlar. Bu sayede danışanlarına kanıta dayalı yöntemlerle destek olurlar ve gerektiğinde psikolojik testler uygulayarak ruhsal bozuklukların tanısını koyabilirler. 

Ancak ilaç yazma yetkileri yoktur; bu yetki yalnızca psikiyatristlere aittir.

Terapistler ise en az yüksek lisans derecesine sahip olup, psikoterapi ve danışmanlık tekniklerinde uzmanlaşırlar.

Terapistler ise en az yüksek lisans derecesine sahip olup, psikoterapi ve danışmanlık tekniklerinde uzmanlaşırlar.

Terapistler, çift ve aile terapisi, yas danışmanlığı, bağımlılık tedavisi ya da stres yönetimi gibi alanlarda çalışabilirler. Psikologlardan farklı olarak tanı koyma yetkileri sınırlıdır, ancak hastalarına konuşma terapileri ve farklı yaklaşımlarla duygusal destek sunarlar.

Psikologlar ve terapistler farklı eğitim süreçlerinden geçiyor ve farklı rahatsızlıklar üzerin odaklanıyor olsa da nihayetinde amaçları birdir.

Hem psikologlar hem de terapistler, bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi yaygın yöntemleri kullanarak bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını fark etmesine ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmesine yardımcı olabilir.

Psikologlar ve terapistler farklı eğitim almış olsalar da amaçları aynı: ruhsal sağlığı güçlendirmek; randevuyu doğru yerden almak size kalıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
İçerik Editörü
