İnsanların Ne Kadar Kötü Olabileceğini Göstererek İnsanlıktan Soğutan Çarpıcı Filmler
İnsanların Ne Kadar Kötü Olabileceğini Göstererek İnsanlıktan Soğutan Çarpıcı Filmler
Kaynak: https://twitter.com/davidcinema/statu...
Çarpıcı sahneleri ve iç karartıcı hikayeleriyle akıllara kazınan ve 'insan olduğuma utandım resmen' dedirten filmleri listelediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Anne! (2017)
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2. Climax (2018)
3. Dönüş Yok (2002)
4. Ölümcül Oyunlar (1997)
5. Uçurtma Avcısı (2007)
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6. Kanlı Elmas (2006)
7. 12 Yıllık Esaret (2013)
8. Pan'ın Labirenti (2006)
9. Otomatik Portakal (1971)
10. Gel ve Gör (1985)
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11. Piyanist (2002)
12. Schindler'in Listesi (1993)
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Eden Lake, The Green Inferno, Cannibal Holocaust, Human Centipede, I Saw The Devil, Srpski, I Spit On Your Grave, The Last House On The Left, The Girl Next D... Devamını Gör