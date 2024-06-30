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İnsanların Ne Kadar Kötü Olabileceğini Göstererek İnsanlıktan Soğutan Çarpıcı Filmler

İnsanların Ne Kadar Kötü Olabileceğini Göstererek İnsanlıktan Soğutan Çarpıcı Filmler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 14:01

Çarpıcı sahneleri ve iç karartıcı hikayeleriyle akıllara kazınan ve 'insan olduğuma utandım resmen' dedirten filmleri listelediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://twitter.com/davidcinema/statu...
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1. Anne! (2017)

1. Anne! (2017)

IMDb: 6.6

Özet: Film, düzenlerini bozma ihtimaline karşı hayatlarına kimseyi dahil etmeyen, misafir bile kabul etmeyen bir çifti konu almaktadır. Bir gün davetsiz misafirler evlerine geldiğinde, çiftimizin sakin hayatları beklenmedik şekilde bozulacak ve gizlenen amaçların ne olduğu sorgulanmaya başlanacaktır.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris

2. Climax (2018)

2. Climax (2018)

IMDb:6.9

Özet: 90’ların ortasında 20 dansçı, üç günlük bir prova için ormandaki yatılı bir okulda bir araya gelir. Birbirini yeni tanıyan ekip provalar dışında da eğlenceli vakit geçirirler. Provalar bitmesinin ardından ayrılmadan önce son bir parti düzenlerler. Fakat içkilerin sayısı arttıkça içlerinden bazıları tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Gençler bir süre sonra tamamen kontrollerini kaybeder. Artık onların içine düştükleri girdaba direnmeleri neredeyse imkansızdır. Müzik, dans, gerilim ve cinsellik dolu bu ortamda kimileri cennette olduğunu hissederken kimileri içinse durum cehennemden farksızdır.

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub

3. Dönüş Yok (2002)

3. Dönüş Yok (2002)

IMDb: 7.3

Özet: 1998 Cannes Film Festivali ödüllü Seul Contre Nous'un sansasyonel yönetmeni Gaspar Noé’den, gösterildiği hemen her yerde yoğun tartışmalara ve ağır tepkilere hedef olmuş, aşk, tecavüz ve intikam üzerine sarsıcı bir film.Gösterildiği bazı ülkelerde, seyircilerin bayılmaları ya da koltukları parçalamaları gibi vakalara neden olan film, sansürlenip sansürlenmeyeceği tartışmalarını geride bıraktı ve nihayet huzurlarımızda.

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel

4. Ölümcül Oyunlar (1997)

4. Ölümcül Oyunlar (1997)

IMDb: 7,5

Özet: Ann, George ve oğulları Georgie kısa bir tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giderler. Vardıklarında komşuları Fred ve Eva’da bir gariplik sezerler. Ertesi sabah golf oynamak üzere sözleşirler. George ve Georgie yelkenli teknelerini tamir ederken Ann de yemek yapmaya koyulur. Bu sırada Eva’ların misafiri olarak tanıştıkları genç ve kibar görünümlü Peter, Ann’den yumurta istemeye gelir. Birden, Peter’ın içeriye nasıl girdiği konusunda şüpheye düşen Ann yumurtaları vermekte tereddüt yaşar ve bu, aile için gerilim dolu saatlerin başlangıcı olur.

Yönetmen: Michael Haneke 

Oyuncular: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch

5. Uçurtma Avcısı (2007)

5. Uçurtma Avcısı (2007)

IMDb: 7.6

Özet: Kaliforniya’da yaşayan Amir, ülkeye Taliban rejiminin gelmesinden sonra Amerika’ya göç eden Kabil’li zengin bir tüccar ailenin oğludur. Yıllar sonra çocukluk arkadaşı Hassan ve karısının Taliban tarafından öldürüldüğü haberini alır. Arkadaşının başı dertte olan oğlunu bulmak ve onu kölelik yaşamından kurtarmak için Afganistan’a geri döner.Afgan yazar Khaled Hosseini’nin aynı adlı best-seller romanından uyarlanan “The Kite Runner”’ın yapımcılığını Sam Mendes, Walter F. Parkes ve Laurie MacDonald’ın gerçekleştirdi. Senaryosunu ise “25th Hour”daki çalışmasından tanıdığımız David Benioff ile Khaled Hosseini beraber yazdılar. 

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Khalid Abdalla, Ahmad Khan Mahmoodzada, Atossa Leoni

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6. Kanlı Elmas (2006)

6. Kanlı Elmas (2006)

IMDb: 8,0

Özet: 1990’larda Sierra Leone’de gelişmekte olan kaos ve iç savaşın fon oluşturduğu “Blood Diamond/Kanlı Elmas” Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer ile Mendeli balıkçı Solomon Vandy’nin hikayesi. Her iki adam da Afrikalıdır, ama geçmişleri ve şartları olabildiğince farklıdır. Ne var ki, hayatlarını değiştirebilecek pembe bir elması bulmak için çıktıkları serüvende yazgıları kesişir.

Yönetmen: Edward Zwick

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly

7. 12 Yıllık Esaret (2013)

7. 12 Yıllık Esaret (2013)

IMDb: 8,1

Özet: 1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adamdır. Fakat bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiflikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan br grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır. Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulmuştur...

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender

8. Pan'ın Labirenti (2006)

8. Pan'ın Labirenti (2006)

IMDb: 8,2

Özet: 1944 yılı İspanya'sında, sivil savaş kargaşası sona ermiş görünse de, Navarra'nın kuzeyindeki dağlık bölgelerde çatışmalar sürmektedir. Kendi hayal dünyasında yaşayan 10 yaşındaki Ofelia, hamile annesi Carmen'le birlikte, Navarra'ya, üvey babası Kaptan Vidal'in yanına gider. Kaptan Vidal, faşist yönetimin emrinde çalışan ve sınırları isyancılardan temizlemekle görevli bir memurdur. Sert mizacı ve otoriter tavrı nedeniyle üvey babasıyla en ufak bir yakınlık kuramayan Ofelia, bir gün arka bahçelerinde, esrarengiz bir labirent keşfeder. Bu labirentin içinde tanıştığı, gövdesinin yarısı insan yarısı yaratık olan Pan'la yaşayacakları, Ofelia'nın bütün yaşamını değiştirecektir.

Yönetmen: Guillermo del Toro

Oyuncular: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López

9. Otomatik Portakal (1971)

9. Otomatik Portakal (1971)

IMDb: 8.3

Özet: Alex (Malcolm McDowell), huzur dolu fütürist evinde tüm gün uyuyan ve de geceleri arkadaşları ile masum insanlara sokaklarda ve evlerinde saldıran acımasız genç bir hayduttur. Sonunda polis tarafından yakalanınca Alex rehabilitasyona gönderilir. Bu istek azaltma formunda olan rehabilitasyonda yaptıklarının kat ve kat fazlası şiddet içeren ve insanı dehşete düşüren bir zaman geçirir.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates

10. Gel ve Gör (1985)

10. Gel ve Gör (1985)

IMDb: 8.4

Özet:

1943 yılında Belarus’ta Naziler tarafından gerçekleştirilen vahşeti küçük bir çocuğun hikayesi üzerinden bu sarsıcı ve rahatsız edici film, gelmiş geçmiş en korkunç savaş filmlerinden biridir. Savaşın olayların doğal akışını mahveden yakıcı gücünü anlatıyor. Gerçeklere dayanan filmin kahramanı, Beyaz Rusya'lı on altı yaşındaki Flyora. Başta yalnızca bir çocuk olan Flyora, ormana kaçar ve partizanlara katılır. Nazilerin vahşetini yaşadıktan sonra ise Flyora büyür, hatta yaşlanır. Bir zamanlar taptaze olan çocuksu yüzü artık kırışıklıklarla doludur.

Yönetmen: Elem Klimov

Oyuncular: Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius

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11. Piyanist (2002)

11. Piyanist (2002)

IMDb: 8.5

Özet: Wladyslaw Szpilman, Polonyalı başarılı bir piyanisttir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle hayatı kâbusa döner. Musevi olduğu halde şans eseri toplama kamplarına gitmekten kurtulur ve Varşova'nın gettolarında yaşamaya başlar. Acı ve sefalet dolu yaşamı, bir gün bir Alman subayının ona yardıma gelmesi ve onu oradan kurtarmasıyla değişir.

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

12. Schindler'in Listesi (1993)

12. Schindler'in Listesi (1993)

IMDb: 9.0

Özet: Tüm zamanların tarihsel açıdan en önemli filmlerinden biri olan Steven Spielberg'in Schindler'in Listesi, cesaret ve inanç dersleriyle nesiller boyu ilham vermeye devam eden güçlü bir hikaye. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere yedi Akademi Ödülü sahibi olan bu inanılmaz gerçek hikaye, Holokost sırasında 1.100'den fazla Yahudinin hayatını kurtaran esrarengiz Oskar Schindler'i (Liam Neeson) konu alıyor. Bu, fark yaratan bir adamın zaferi ve yaptıkları sayesinde insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birini atlatanların dramıdır.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

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