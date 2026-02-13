Demet Akalın, Nagihan ve Seren Ay’ın Survivor’daki Kavgasında Tarafını Seçti

Survivor 2026 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV8’in yıllardır kan kaybetmeyen yarışma programı bu sezon iddialı bir kadroyla seyirci karşısında. Ünlüler, Gönüllüler ve All Star’ların mücadele ettiği yarışmada kaos da eksik olmuyor. Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga için yarışmanın sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!