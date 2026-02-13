onedio
Demet Akalın, Nagihan ve Seren Ay’ın Survivor’daki Kavgasında Tarafını Seçti

Elif Sude Yenidoğan
13.02.2026 - 13:49

Survivor 2026 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV8’in yıllardır kan kaybetmeyen yarışma programı bu sezon iddialı bir kadroyla seyirci karşısında. Ünlüler, Gönüllüler ve All Star’ların mücadele ettiği yarışmada kaos da eksik olmuyor. Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga için yarışmanın sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga sonucunda takımları değişen yarışmacılar oldu.

Acun Ilıcalı, Nagihan’ın Seren Ay’a saldırdığını ve Seren Ay’ın kolunun zarar gördüğünü aktarmıştı. Dün yayınlanan yeni bölümün konseyinde de Nagihan’a 5 ödül ceza verdiğini aynı zamanda mavi takıma geçirildiğini açıklamıştı. Nagihan yerine de Nefise ve Büşra’nın kırmızı takıma geçirildiğini eklemişti.

Demet Akalın ise her sezon Survivor’ı ilgiyle takip eden isimlerden.

Kendisini takip ediyorsanız sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullandığını bilirsiniz. Ünlü isim şimdi Survivor’da yaşanan kavga hakkında attığı tweet ile gündeme geldi. Nagihan’ı koruyan Demet Akalın, suçu Seren Ay’da buldu.

“Nedir bu Nagihan düşmanlığı! Sinsi boksörünüz dün sandalye fırlattı ve nasıl gülüo! Tepe kamerasından herşeyi gördük! Yazık!! Nagihanda tektaşına bi kız çocuğu büyütüyor! Bu kdr ezmemizin manası ne!!!! Ben atış izlemek istiyorum sürekli ağlama duvarı dill! @acunilicali”

