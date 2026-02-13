Demet Akalın, Nagihan ve Seren Ay’ın Survivor’daki Kavgasında Tarafını Seçti
Survivor 2026 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV8’in yıllardır kan kaybetmeyen yarışma programı bu sezon iddialı bir kadroyla seyirci karşısında. Ünlüler, Gönüllüler ve All Star’ların mücadele ettiği yarışmada kaos da eksik olmuyor. Geçtiğimiz bölümlerde Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga için yarışmanın sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nagihan ve Seren Ay arasında geçen kavga sonucunda takımları değişen yarışmacılar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın ise her sezon Survivor’ı ilgiyle takip eden isimlerden.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın