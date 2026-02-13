onedio
Gonca Vuslateri Yeni Dizisi Başlayan Helin Kandemir’e Övgüleri Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
13.02.2026 - 13:18

Yeni sezon dizileri bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Fragmanı yayınlandıktan sonra iki ay hakkında herhangi bir gelişme olmayan Sevdiğim Sensin dizisi için iptal olduğuna dair endişeler yaşanmıştı. Ancak dizi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Töre temalı dizi açılışı oldukça başarılı yaptı ve reyting sıralamalarında ikinci oldu. Sosyal medya gündeminde de yer alan diziye dair ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den yorum geldi.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolleri paylaştığı dizi duygusal yoğunluğu yüksek bir bölümle başlangıç yaptı.

Dizide, doğup büyüdüğü köyünden hiç çıkmayan ve abilerinin baskısıyla mücadele eden Dicle’nin, bölgede askerlik yapan Erkan’la yolunun kesişmesi ve hayatının değişimi anlatılıyor.

Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, genç yaşına rağmen sektörde birçok işte yer aldı ve her defasında oyunculuk yeteneğiyle kendine hayran bırakmayı başardı. Gonca Vuslateri de Sevdiğim Sensin’in ilk bölümünü izlerken Helin Kandemir’i övmeden geçemedi. Yetenekli isme X hesabından güzel yorumlarını sıraladı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
