Gonca Vuslateri Yeni Dizisi Başlayan Helin Kandemir’e Övgüleri Sıraladı
Yeni sezon dizileri bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Fragmanı yayınlandıktan sonra iki ay hakkında herhangi bir gelişme olmayan Sevdiğim Sensin dizisi için iptal olduğuna dair endişeler yaşanmıştı. Ancak dizi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Töre temalı dizi açılışı oldukça başarılı yaptı ve reyting sıralamalarında ikinci oldu. Sosyal medya gündeminde de yer alan diziye dair ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolleri paylaştığı dizi duygusal yoğunluğu yüksek bir bölümle başlangıç yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın