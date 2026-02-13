Gonca Vuslateri Yeni Dizisi Başlayan Helin Kandemir’e Övgüleri Sıraladı

Yeni sezon dizileri bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Fragmanı yayınlandıktan sonra iki ay hakkında herhangi bir gelişme olmayan Sevdiğim Sensin dizisi için iptal olduğuna dair endişeler yaşanmıştı. Ancak dizi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Töre temalı dizi açılışı oldukça başarılı yaptı ve reyting sıralamalarında ikinci oldu. Sosyal medya gündeminde de yer alan diziye dair ünlü oyuncu Gonca Vuslateri’den yorum geldi.