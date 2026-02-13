onedio
Yeni Diziden İddialı Başlangıç: 12 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Diziden İddialı Başlangıç: 12 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.02.2026 - 12:28

12 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Üç ayrı dizinin yayınlandığı günde yeni bir dizi daha yayınlanmaya başladı. Star TV’de başlayan Sevdiğim Sensin, dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Aynı zamanda Halef, İnci Taneleri ve Veliaht’ın yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Yeni dizi ilk bölümüyle harika bir açılş yaptı. Gelin reyting sıralamalarına birlikte bakalım!

NOW’da yayınlanan Halef dizisi tüm kategorilerde yine birinci oldu.

NOW’da yayınlanan Halef dizisi tüm kategorilerde yine birinci oldu.

Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in başrolleri paylaştığı dizi aşiret temasıyla her hafta merakla takip ediliyor. Perşembe günleri maç yayını olmadığı müddetçe de reyting sıralamalarında birinci olmayı başarıyor. Bu hafta da yine zirveyi korudu.

Star TV’de yeni başlayan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerindeki dizide ise töre teması anlatılıyor. İlk bölümü güzel reyting sonuçlarıyla açan dizi bakalım Halef’e güçlü bir rakip olabilecek mi?

Halef ve Sevdiğim Sensin’in yanı sıra ise ilk üçe giren başka dizi olmadı.

12 Şubat Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

12 Şubat Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

12 Şubat Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

12 Şubat Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

12 Şubat Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

12 Şubat Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
