Yeni Diziden İddialı Başlangıç: 12 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in başrolleri paylaştığı dizi aşiret temasıyla her hafta merakla takip ediliyor. Perşembe günleri maç yayını olmadığı müddetçe de reyting sıralamalarında birinci olmayı başarıyor. Bu hafta da yine zirveyi korudu.

Star TV’de yeni başlayan Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerindeki dizide ise töre teması anlatılıyor. İlk bölümü güzel reyting sonuçlarıyla açan dizi bakalım Halef’e güçlü bir rakip olabilecek mi?

Halef ve Sevdiğim Sensin’in yanı sıra ise ilk üçe giren başka dizi olmadı.