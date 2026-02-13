Yeni Diziden İddialı Başlangıç: 12 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
12 Şubat Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Üç ayrı dizinin yayınlandığı günde yeni bir dizi daha yayınlanmaya başladı. Star TV’de başlayan Sevdiğim Sensin, dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Aynı zamanda Halef, İnci Taneleri ve Veliaht’ın yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Yeni dizi ilk bölümüyle harika bir açılş yaptı. Gelin reyting sıralamalarına birlikte bakalım!
NOW’da yayınlanan Halef dizisi tüm kategorilerde yine birinci oldu.
12 Şubat Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇
12 Şubat Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
12 Şubat Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇
