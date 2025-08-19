onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Tipine Uygun Güneş Kremi Nasıl Seçilir?

etiket Cilt Tipine Uygun Güneş Kremi Nasıl Seçilir?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.08.2025 - 15:01

Güneş kremi, cildimizi UV ışınlarının uzun vadeli etkilerinden koruyan en önemli bakım ürünlerinden biri. Ancak onlarca seçenek arasından hangisinin size uygun olduğunu anlamak bazen zor olabilir. Kimi formüller yağlı ciltler için harika sonuçlar verirken, bazıları kuru ya da karma ciltlerde çok daha iyi performans gösterir. İşte kendi cilt tipinize göre güneş kremi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle cilt tipinizi iyi tanıyın!

Yağlı, kuru, karma ya da normal… Her cilt tipinin güneş kreminden beklentisi farklıdır. Örneğin yağlı ciltlere göre genellikle hafif, matlaştırıcı ve hızlı emilen formlar uygunken, kuru ciltler için de nem desteği yüksek ürünler uygundur. Karma ciltler ise T bölgesinin parlamasını engellerken yanakları kurutmayan dengeli formülleri tercih etmeli. Cilt tipinizi net olarak belirlemeden aldığınız üründen umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Bu yüzden ilk adım, kendi cildinizi gözlemlemek ve neye ihtiyaç duyduğunu anlamak.

SPF değeri mevsime ve yaşam tarzınıza uygun olmalı.

SPF (Sun Protection Factor) değeri, ürünün UVB ışınlarına karşı ne kadar koruma sağladığını gösterir. Günlük şehir hayatında genellikle SPF 30 yeterli olabilirken, yaz aylarında veya uzun süre açık havada olacağınız günlerde SPF 50 tercih etmek daha mantıklı olur. Eğer çok sık deniz ya da havuza giriyorsanız suya dayanıklı formüller sizin için daha avantajlı olabilir. SPF değeri ne kadar yüksekse, güneş altında daha uzun süre korunursunuz; ancak bu, tek sefer sürüp tüm günü dışarıda geçirmeniz anlamına gelmez. Özellikle tatildeyken güneş kremini gün içinde mutlaka tazelemeniz gerekir.

UVA koruması da en az SPF kadar önemli!

Çoğu kişi SPF değerine odaklansa da, UVA koruması da ihmal edilmemeli. UVA ışınları, bulutlu havalarda bile cildinize ulaşabilir ve uzun süreli etkiler bırakabilir! Bu nedenle üzerinde “UVA/UVB” ibaresi olan ürünleri tercih etmek daha faydalı olabilir. Sadece deniz tatilinde değil, ofise giderken ya da günlük yürüyüşlerde de UVA koruması olan bir krem kullanmak, cildinize uzun vadede destek sağlar. Yani kışın bile güneş kremi sürmek aslında düşündüğünüzden daha gerekli.

Kremin yapısı da cildinizin ihtiyacına göre olmalı.

Her cilt tipi için farklı forma güneş kremi gerekebilir. Yağlı ciltler için jel, su bazlı ya da matlaştırıcı krem formları idealdir. Kuru ciltler için ise yoğun nem veren krem veya losyon tipli ürünler faydalı olur. Karma ciltlerde de hafif krem ya da akışkan yapılı ürünler iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca cildiniz makyajla gün boyu kapalı kalıyorsa, ince yapılı ve hızlı emilen formülleri tercih etmek gün içinde ağırlık hissetmenizi engeller.

Ürünlerin içeriğini okumayı alışkanlık haline getirin!

Güneş kremi seçerken sadece SPF değerine değil, içerik listesine de dikkat etmek çok önemli! Nemlendirici etkili hyalüronik asit, vitaminler veya bitkisel özler, cildinize ekstra fayda sağlayabilir. Parfüm, alkol ya da mineral yağ içeriği yüksek ürünler ise bazı cilt tiplerinde gün sonunda rahatsız bir his yaratabilir. Özellikle narin yapılı ciltlerde bu detay daha da önemlidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük kullanım için hafif dokulu ürünleri seçin.

Plajda kullandığınız yoğun yapılı güneş kremi, şehir hayatında fazla ağır gelebilir. Günlük kullanım için hafif, yapışkan his bırakmayan ve hızlı emilen formüller hem daha konforlu hissettirir hem de makyaj altına daha uyumlu olur. Bu sayede gün içinde “Yüzümde bir ağırlık var.” hissine kapılmazsınız. Ayrıca hafif dokulu ürünler tekrar uygulamayı da kolay hale getirir.

Deneme boy ürünlerle başlayın!

Güneş kremi seçmek bazen deneme-yanılma süreci gerektirir. Direkt olarak tam boy bir ürüne yatırım yapmak yerine, deneme boylarını veya tester versiyonlarını deneyebilirsiniz. Böylece cildinize uygun olup olmadığını anlar, gün sonunda parlayıp parlamadığını ya da yeterince nemli hissedip hissetmediğinizi anlarsınız. Özellikle yüksek fiyatlı markalarda bu yöntem, boşa harcama yapmanızı önler.

Güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirin!

En iyi güneş kremi bile düzenli kullanılmadığında yeterli olmaz. Sadece sabah bir kez sürüp tüm gün korunmayı beklemek doğru değil. Özellikle yaz aylarında veya terleme, denize girme gibi durumlarda 2-3 saatte bir yenilemek gerekir. Eğer makyajlıysanız, sprey veya pudra formundaki güneş koruyucular tazelemek konusunda pratik bir çözüm sunabilir. Unutmayın, düzenli kullanım, ürünün etkisini en üst seviyeye taşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın