Cilt Tipine Uygun Güneş Kremi Nasıl Seçilir?

Çoğu kişi SPF değerine odaklansa da, UVA koruması da ihmal edilmemeli. UVA ışınları, bulutlu havalarda bile cildinize ulaşabilir ve uzun süreli etkiler bırakabilir! Bu nedenle üzerinde “UVA/UVB” ibaresi olan ürünleri tercih etmek daha faydalı olabilir. Sadece deniz tatilinde değil, ofise giderken ya da günlük yürüyüşlerde de UVA koruması olan bir krem kullanmak, cildinize uzun vadede destek sağlar. Yani kışın bile güneş kremi sürmek aslında düşündüğünüzden daha gerekli.