Charli xcx’in “how i’m feeling now” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.02.2026 - 16:01

2020'nin o boğucu bahar aylarına gidiyoruz. Dünya durmuştu ve takvimler anlamını yitirmişti. Çoğu müzisyen böyle bir ortamda ilham gelmez diyerek kabuğuna çekilirken Charli xcx tam tersi bir deliliğe imza attı. Los Angeles'taki evinde hayranlarına bir söz verdi ve yeni albümün geleceğini duyurdu. 6 hafta içinde sıfırdan bir albüm yapacağını hayranlarıyla paylaştı. Yanında ne bir ses mühendisi vardı ne de devasa bir prodüksiyon ekibi. Sadece bir laptop, bir mikrofon ve internetin diğer ucundaki binlerce Angels!

İşte pop müziğin kurallarının yeniden yazıldığı o kaos dolu sürecin detayları. 👇

İmkansız zaman çizelgesi ve psikolojinin çökmemesi için üretmek... Albümden bahsetmemiz gereken ilk şey bu.

Bu albüm bir hobi projesi olarak başlamadı. Charli için akıl sağlığını korumanın tek yoluydu. Pandemi başlar başlamaz boşluğa düşen Charli, kendini meşgul tutmazsa delireceğini düşündüğü için kendine o meşhur 15 Mayıs tarihini deadline (son teslim tarihi) olarak koydu.

Dijital prodüksiyon hattı: A.G. Cook, BJ Burton ve Dylan Brady.

Charli fiziksel olarak yalnızdı ama dijital olarak bir takım kurmuştu.

  • A.G. Cook: PC Music'in kurucusu ve albümün baş mimarı. Londra'dan bağlanarak Charli'nin dağınık fikirlerini toparladı.

  • BJ Burton: Bon Iver ve Low gibi gruplarla çalışan, ses bozumları (distortion) konusunda usta olan Burton, albümün o 'yırtık ve patlayan' ses estetiğini şekillendirdi.

  • Dylan Brady: 100 gecs grubundan tanıdığımız Brady, albüme o agresif ve gürültülü 'hyperpop' dokunuşunu kattı.

Süreç şöyle işliyordu: Charli vokal kaydedip bulut depolama hesabı ile yolluyor, prodüktörler beat'i değiştirip geri yolluyor ve bu döngü 24 saat boyunca uyumadan devam ediyordu.

Charli ve Charli's Angels: Çevrimiçi toplantılarla albüm yönetmek hiç de kolay değildi.

Charli'nin fan kitlesi olan Angels, bu albümde sanatçı ve repertuvar yöneticisi görevi üstlendiler. Charli, bin kişilik Zoom odaları açıp şarkıların demolarını dinletti. 'Bu synth çok mu sert?', 'Nakaratı değiştirelim mi?' gibi soruları fanlara sordu ve gerçekten onların dediğini yaptı.

Charli, şarkıların 'stem'lerini (kanallarını) internete yükledi. Fanlar bu ses dosyalarını indirip kendi remixlerini yaptı, görseller hazırladı. Yani albüm bir noktada kolektif bir bilincin ürünüydü.

Şarkılara biraz göz atalım mı?

Bu albüm ses olarak gürültülü olsa da sözleri Charli'nin bugüne kadar yazdığı en kırılgan satırları içeriyor. Brat albümünden önce tabii.

pink diamond

forever

detonate

7 years

Dışarı çıkma yasağı varken klipler nasıl çekilirdi ki? Yeşil perdelerle!

Albümün görsel dünyası tamamen düşük çözünürlük üzerine kuruluydu. Profesyonel kameralar yoktu. Klipler evdeki webcam veya telefon kameralarıyla çekildi.

claws

Elbette 5 yıl sonra hak ettiği değeri gören "party 4 u" şarkısı!

Albüm kayıt süreci ve Charli'nin gerçek duyguları "Alone Together" yapımında birleştirildi.

Özetleyecek olursak...

'how i'm feeling now' müzik tarihine 'Pandemi Albümü' olarak geçti ama o aslında bundan daha fazlası. Bu albüm teknolojinin bizi ayırmak yerine nasıl birleştirebileceğinin ve özellikle kusurlu olmanın (glitch) nasıl bir sanata dönüşebileceğinin kanıtı. Mükemmel, cilalı stüdyo kayıtlarından sıkıldıysanız bu başyapıt tam size göre.

