Charli xcx’in “how i’m feeling now” Albümünü İnceliyoruz!
2020'nin o boğucu bahar aylarına gidiyoruz. Dünya durmuştu ve takvimler anlamını yitirmişti. Çoğu müzisyen böyle bir ortamda ilham gelmez diyerek kabuğuna çekilirken Charli xcx tam tersi bir deliliğe imza attı. Los Angeles'taki evinde hayranlarına bir söz verdi ve yeni albümün geleceğini duyurdu. 6 hafta içinde sıfırdan bir albüm yapacağını hayranlarıyla paylaştı. Yanında ne bir ses mühendisi vardı ne de devasa bir prodüksiyon ekibi. Sadece bir laptop, bir mikrofon ve internetin diğer ucundaki binlerce Angels!
İşte pop müziğin kurallarının yeniden yazıldığı o kaos dolu sürecin detayları. 👇
İmkansız zaman çizelgesi ve psikolojinin çökmemesi için üretmek... Albümden bahsetmemiz gereken ilk şey bu.
Dijital prodüksiyon hattı: A.G. Cook, BJ Burton ve Dylan Brady.
Charli ve Charli's Angels: Çevrimiçi toplantılarla albüm yönetmek hiç de kolay değildi.
Charli'nin fan kitlesi olan Angels, bu albümde sanatçı ve repertuvar yöneticisi görevi üstlendiler. Charli, bin kişilik Zoom odaları açıp şarkıların demolarını dinletti. 'Bu synth çok mu sert?', 'Nakaratı değiştirelim mi?' gibi soruları fanlara sordu ve gerçekten onların dediğini yaptı.
Charli, şarkıların 'stem'lerini (kanallarını) internete yükledi. Fanlar bu ses dosyalarını indirip kendi remixlerini yaptı, görseller hazırladı. Yani albüm bir noktada kolektif bir bilincin ürünüydü.
Şarkılara biraz göz atalım mı?
pink diamond
forever
detonate
7 years
Dışarı çıkma yasağı varken klipler nasıl çekilirdi ki? Yeşil perdelerle!
claws
Elbette 5 yıl sonra hak ettiği değeri gören "party 4 u" şarkısı!
Albüm kayıt süreci ve Charli'nin gerçek duyguları "Alone Together" yapımında birleştirildi.
Özetleyecek olursak...
