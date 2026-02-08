Charli xcx’in “how i’m feeling now” Albümünü İnceliyoruz!

Charli'nin fan kitlesi olan Angels, bu albümde sanatçı ve repertuvar yöneticisi görevi üstlendiler. Charli, bin kişilik Zoom odaları açıp şarkıların demolarını dinletti. 'Bu synth çok mu sert?', 'Nakaratı değiştirelim mi?' gibi soruları fanlara sordu ve gerçekten onların dediğini yaptı.

Charli, şarkıların 'stem'lerini (kanallarını) internete yükledi. Fanlar bu ses dosyalarını indirip kendi remixlerini yaptı, görseller hazırladı. Yani albüm bir noktada kolektif bir bilincin ürünüydü.