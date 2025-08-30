onedio
Cezmi Baskın Kimdir? Cezmi Baskın Taciz İddiası Nedir?

Esra Demirci
30.08.2025 - 21:07

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Akasya Durağı’nda canlandırdığı Osman Ağa rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cezmi Baskın, son dönemde hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla gündemde. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan, yıllarca hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan Baskın’ın özel hayatı da merak konusu. Peki, Cezmi Baskın kimdir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı? İşte hakkında merak edilenler…

Cezmi Baskın Kimdir? Hayatı ve Kariyeri

11 Mart 1949’da İstanbul’da doğan Cezmi Baskın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra yönetmenlik kimliğiyle de tanınmaktadır. Sanat hayatına Bakırköy Halkevi’nde amatör olarak başlayan Baskın, burada stajyer oyunculuk deneyimi kazandı.

Üniversite eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlayan sanatçı, daha sonra Ayla Algan ve Beklan Algan’ın eğitmenlik yaptığı LCC Language and Culture Center’da profesyonel tiyatro eğitimi aldı.

Kariyerinin ilk yıllarında Grup Oyuncuları bünyesinde yer aldıktan sonra, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıktı. Özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu’nda uzun yıllar görev yapan Baskın, askerlik dönemi ve zorunlu şehir değişiklikleri dışında bu kurumda kesintisiz olarak sanat üretmeye devam etti. Aynı zamanda genç oyuncular yetiştirme çalışmalarına da eğitmen olarak katkıda bulundu.

Cezmi Baskın Evli mi?

Cezmi Baskın, 2005 yılından beri Çisel Barkın'la evli.

Cezmi Baskın Taciz İddiası Nedir?

Bir dönem büyük ilgi gören Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cezmi Baskın, son günlerde tartışmaların odağında yer alıyor. Fazilet Onat, Baskın tarafından kendisine yönelik taciz iddiasını kamuoyuna açıkladı.

