Cezmi Baskın Kimdir? Cezmi Baskın Taciz İddiası Nedir?

11 Mart 1949’da İstanbul’da doğan Cezmi Baskın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra yönetmenlik kimliğiyle de tanınmaktadır. Sanat hayatına Bakırköy Halkevi’nde amatör olarak başlayan Baskın, burada stajyer oyunculuk deneyimi kazandı.

Üniversite eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlayan sanatçı, daha sonra Ayla Algan ve Beklan Algan’ın eğitmenlik yaptığı LCC Language and Culture Center’da profesyonel tiyatro eğitimi aldı.

Kariyerinin ilk yıllarında Grup Oyuncuları bünyesinde yer aldıktan sonra, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları’nda sahneye çıktı. Özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu’nda uzun yıllar görev yapan Baskın, askerlik dönemi ve zorunlu şehir değişiklikleri dışında bu kurumda kesintisiz olarak sanat üretmeye devam etti. Aynı zamanda genç oyuncular yetiştirme çalışmalarına da eğitmen olarak katkıda bulundu.