Cem Bölükbaşı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Türk Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı'nın Kariyeri

Cem Bölükbaşı, güncel olarak European Le Mans Series (2025 sezonu) kapsamında LMP2 kategorisinde yarışmaktadır. Bu seri, dayanıklılık odaklı pist yarışlarına odaklanır ve Bölükbaşı için yeni bir meydan okuma alanı oluşturuyor.

Cem Bölükbaşı’nın Ödülleri ve Adaylıkları

Bölükbaşı’nın sim‑racing döneminde dünya çapında elde ettiği dereceler mevcuttur; örneğin F1 Esports serisinde yüksek sıralarda yer almıştır. Gerçek pist yarışlarında ise önemli podyumlar elde etmiş olsa da, büyük bir “şampiyonluk ödülü” listesi henüz kamuya yoğun biçimde yansımış değildir.