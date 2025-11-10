onedio
Cem Bölükbaşı Kimdir, Kaç Yaşındadır? Türk Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı'nın Kariyeri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 18:22

Türk sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon FIA Formula 2 Championship’de yarışacağını duyurdu. Genç pilot, Çek takımı Charouz Racing System ile koltuk paylaşacak. Peki Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı neden gündemde?

Cem Bölükbaşı Kimdir?

Cem Bölükbaşı Kimdir?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998’de İstanbul’da doğmuş bir Türk yarış pilotu ve sim‑racing (yarış simülatörü) dünyasının önemli isimlerinden biridir. Eskiden yalnızca ekrandan yarışan biri iken, gerçek pistlere geçerek motorsporlarında Türkiye’yi temsil eden nadir sürücülerden biri haline gelmiştir.

Cem Bölükbaşı Kaç Yaşında?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

Cem Bölükbaşı Nereli?

Cem Bölükbaşı aslen İstanbul doğumludur ve İstanbullu olarak geçmektedir.

Cem Bölükbaşı’nın Kariyer Başlangıcı

Cem Bölükbaşı’nın Kariyer Başlangıcı

Motorsporlarına ilgisi oldukça küçük yaşlarda başlamıştır: henüz 5 yaşındayken motokros yarışlarına katılmış, 6 yaşında Türkiye karting şampiyonasında yer almıştır. Daha sonra sim‑racing dünyasında “F1 Esports Series” gibi büyük platformlarda yarışmış ve 2019’da GT4 Avrupa Serisi gibi gerçek pistlerde yarışmaya başlamıştır.

Cem Bölükbaşı’nın Güncel Projeleri

Cem Bölükbaşı’nın Güncel Projeleri

Cem Bölükbaşı, güncel olarak European Le Mans Series (2025 sezonu) kapsamında LMP2 kategorisinde yarışmaktadır. Bu seri, dayanıklılık odaklı pist yarışlarına odaklanır ve Bölükbaşı için yeni bir meydan okuma alanı oluşturuyor.

Cem Bölükbaşı’nın Ödülleri ve Adaylıkları

Bölükbaşı’nın sim‑racing döneminde dünya çapında elde ettiği dereceler mevcuttur; örneğin F1 Esports serisinde yüksek sıralarda yer almıştır. Gerçek pist yarışlarında ise önemli podyumlar elde etmiş olsa da, büyük bir “şampiyonluk ödülü” listesi henüz kamuya yoğun biçimde yansımış değildir.

Cem Bölükbaşı Neden Gündemde?

Cem Bölükbaşı Neden Gündemde?

Cem Bölükbaşı, 2025 sezonunda Le Mans 24 Saat Yarışı’na katılmasıyla büyük ses getirdi. Dayanıklılık yarışlarının zirvesi kabul edilen bu organizasyonda genç pilot, Nielsen Racing takımıyla Türkiye’yi temsil edecek.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
