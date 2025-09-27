onedio
Çay Bağımlılığının Geldiği Seviyeden Düşünmekten Beyni Yanana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

27.09.2025

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Anlatan da bu hale geliyor bir yerden sonra.

twitter.com

👇

twitter.com

Hatırlamışken bir çay molası verelim.

twitter.com
twitter.com
Ne tatlısınız.

twitter.com

6 çok olmuş.

twitter.com

O kadar doğru ki.

twitter.com

Normali bu değil miydi?

twitter.com

👇

twitter.com
Düşünmek bırakılabilen bir şey mi?

Ve bunun anlatan kişiye verdiği huzursuzluk...

twitter.com

Bilimsel kesinlikle.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

