Çarpım Tablosu Kaderi Belirler mi?

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
05.10.2025 - 14:04

Matematik denince çoğumuzun aklına sıkıcı dersler, terleten sınavlar gelir. Ama bilim öyle demiyor. İngiltere’de 17.000 bireyin 50 yıl boyunca izlendiği bir araştırma, ilkokulda güçlü matematik becerisine sahip çocukların yetişkinlikte daha yüksek eğitim düzeyi ve gelir elde ettiğini gösteriyor. Yani 8 yaşında çarpım tablosunu öğrenmek, 38 yaşında daha dolgun bir maaşla ilişkili.

Benzer sonuçlar dünyanın farklı köşelerinden geliyor.

OECD’nin PISA verilerine göre matematikte bir standart sapma daha yüksek performans, ileride %10-20 daha yüksek gelir demek. ABD’de yapılan uzun dönemli bir çalışmada ise erken matematik becerileri, okuma başarısından bile daha güçlü bir şekilde lise ve üniversite başarısını öngörüyor. Kanada’daki kohort araştırmaları da erken dönemde matematikte geride kalan öğrencilerin bu açığı ilerleyen yıllarda kapatamadığını ortaya koyuyor.

Matematiğin gücü nereden geliyor?

Çünkü matematik sadece işlem değil; soyutlama, problem çözme, sabır ve strateji geliştirme demek. Çocuğun zihnini sadece okul için değil, hayatın kendisi için inşa ediyor.

Politika yapıcılar için ders açık: Matematiği yalnızca müfredatın bir parçası olarak değil, kalkınma politikalarının da merkezine koymak gerekiyor. Erken matematik eğitimi, bireyin kariyerinden ülkenin ekonomik büyümesine kadar zincirleme bir etki yaratıyor.

Kısacası, matematik dersine burun kıvırmak, aslında geleceğe sırt çevirmek demek. Bir toplumu ileriye taşıyan şey sadece teknoloji, ekonomi ya da siyaset değil; sınıfta çarpım tablosunu öğrenen o küçük ellerin geleceğe attığı sağlam temellerdir.

Kayhan Karlı

Eğitimci | YÖMEV Başkanı

Instagram | YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

