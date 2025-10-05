Çarpım Tablosu Kaderi Belirler mi?

Çünkü matematik sadece işlem değil; soyutlama, problem çözme, sabır ve strateji geliştirme demek. Çocuğun zihnini sadece okul için değil, hayatın kendisi için inşa ediyor.

Politika yapıcılar için ders açık: Matematiği yalnızca müfredatın bir parçası olarak değil, kalkınma politikalarının da merkezine koymak gerekiyor. Erken matematik eğitimi, bireyin kariyerinden ülkenin ekonomik büyümesine kadar zincirleme bir etki yaratıyor.

Kısacası, matematik dersine burun kıvırmak, aslında geleceğe sırt çevirmek demek. Bir toplumu ileriye taşıyan şey sadece teknoloji, ekonomi ya da siyaset değil; sınıfta çarpım tablosunu öğrenen o küçük ellerin geleceğe attığı sağlam temellerdir.