Çarpım Tablosu Kaderi Belirler mi?
Matematik denince çoğumuzun aklına sıkıcı dersler, terleten sınavlar gelir. Ama bilim öyle demiyor. İngiltere’de 17.000 bireyin 50 yıl boyunca izlendiği bir araştırma, ilkokulda güçlü matematik becerisine sahip çocukların yetişkinlikte daha yüksek eğitim düzeyi ve gelir elde ettiğini gösteriyor. Yani 8 yaşında çarpım tablosunu öğrenmek, 38 yaşında daha dolgun bir maaşla ilişkili.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benzer sonuçlar dünyanın farklı köşelerinden geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Matematiğin gücü nereden geliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video