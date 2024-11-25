Burcunun Enerjisine Göre Nasıl Kokuyorsun?
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Burcunun Enerjisine Göre Nasıl Kokuyorsun?
Burçlar ve kokuların büyülü dünyasına hoş geldiniz! Her burcun kendine has bir enerjisi, aurası ve tabii ki kokusu vardır. Senin burcunun karakteristik özellikleri, aslında nasıl koktuğuna dair de ipuçları veriyor. Doğanın ferahlığını mı yansıtıyorsun, yoksa baharatların sıcak ve derin tonlarını mı? Hadi, burcunu seç ve kendi kokunu öğren!
Hazırsan başlayalım!
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Burcunu seç!
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Cesur ve enerjik: Baharatlı ve odunsu kokular!
Doğal ve sofistike: Çiçeksi ve topraksı kokular!
Hafif ve dinamik: Meyveli ve ferah kokular!
Romantik ve Nostaljik: Pudralı ve Tatlı Kokular!
İddialı ve Büyüleyici: Amber ve Misk Kokuları!
Saf ve Zarif: Temiz ve Bitkisel Kokular!
Uyumlu ve Çekici: Çiçeksi ve Tatlı Kokular!
Gizemli ve Tutkulu: Derin ve Baharatlı Kokular!
Macera Dolu ve Özgür: Egzotik ve Baharatlı Kokular!
Klasik ve Güçlü: Odunsu ve Baharatlı Kokular!
Fütüristik ve Yenilikçi: Ferah ve Farklı Kokular!
Hayalperest ve Duygusal: Çiçek Kokuları!
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