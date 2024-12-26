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Tarım Bakanlığı İfşalara Devam Ediyor: Yeni Tağşiş Listesinde 14 Yeni Ürün ve Firma Var!

Tarım Bakanlığı İfşalara Devam Ediyor: Yeni Tağşiş Listesinde 14 Yeni Ürün ve Firma Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2024 - 10:01

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini 14 yeni ürünle bir kez daha güncelledi. Sucukta kanatlı et ve sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et, zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek sütü, kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. 

İşte bakanlığın açıkladığı güncellenmiş listedeki yeni ürün ve firmalar… 

Kaynak: https://www.haberturk.com/kiyma-ve-su...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi.

Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde;

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde;

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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