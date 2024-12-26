Hadise'nin Su Matarası ve Mustafa Keser'in Mendili 1 Milyon TL'ye Alıcı Buldu
Hadise'nin Su Matarası ve Mustafa Keser'in Mendili 1 Milyon TL'ye Alıcı Buldu
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/hadisen...
Oda TV'nin haberine göre, ünlü isimlerin özel eşyaları bir açık artırmada alıcıyla buluştu. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağış topladığı gecede 1 milyon TL toplandı. Derneğin yılbaşı balosu Ankara'da yapılırken Hadise ve Mustafa Keser'in eşyaları bağış için açık artırmaya çıkarıldı. Hadise'nin su matarası ve Keser'in mendili dışında, imzalı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları karşılığında 1 milyon TL elde edildi. Gelin detaylara bakalım...
Kaynak: Oda TV
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Ne yapsa olay olan, sahneleri, kostümleri ve şarkılarının ardından oyunculuğa da adım atan Hadise magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri bildiğiniz gibi.
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Son olarak yılbaşında sahne alacak isimlerden biri olan ve konser ücretiyle konuşulan Hadise'nin zirveyi Ebru Gündeş'le paylaşacağı öğrenilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki sevenleriyle buluşan şarkıcı sahnede unutulmaz anlara imza atarak dinleyiciye keyifli anlar yaşatmasının ardından bir bağış gecesiyle adından bahsettirdi.
Oda TV'nin haberine göre, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağış topladığı gecede Hadise'nin su matarası da açık arttırmaya çıkarıldı.
Mustafa Keser'in mendili ve Hadise'nin su matarasının dışında imzalı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarının da açık arttırmaya çıkarıldığı öğrenildi.
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İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım amaçlı düzenlenen gecede su matarası, mendil ve imzalı formalar karşılığında 1 milyon TL değerinde bağış toplandığı söylendi.
Oda TV'nin haberine göre, Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu “Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’ projemiz kapsamında 2024’te burs verdiğimiz öğrenci sayısını 250’ye çıkardık. Bu sayıyı yeni yılda daha da artırmak ve gençlerimizin hayatlarına ışık olmaya devam etmek önceliklerimiz arasında yer alacak. Geleceğimiz olan gençlerin eğitimine yatırım yapmayı, ülkemiz için en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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