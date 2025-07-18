Burcuna Göre Sizin Aşkınız Hangi Dizi Çiftine Benziyor?
Bazı çiftler vardır, izlerken “İşte bu biziz!” deriz. Kimileri tutkulu ve fırtınalı, kimileri huzurlu ve sade... Peki, senin ve partnerinin ilişkisi hangi ikonik dizi çiftine benziyor? Belki de siz ekranların en tutkulu aşkı gibisiniz, belki de en huzurlusu!
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Sizin aşkınız Yaman ve Mira'ya benziyor!
Sizin aşkınız Asiye ve Doruk'a benziyor!
Sizin aşkınız Esra ve Ozan'a benziyor!
Sizin ilişkiniz İnci ve Han'a benziyor!
Sizin ilişkiniz Seyran ve Ferit'e benziyor!
Sizin ilişkiniz Kemal ve Nihan'a benziyor!
Sizin ilişkiniz Eda ve Serkan'a benziyor!
Sizin ilişkiniz Sarp ve Melek'e benziyor!
Sizin aşkınız Deniz ve Duru'ya benziyor!
Sizin aşkınız Emir ve Feriha'ya benziyor!
Sizin aşkınız Ömer ve Defne'ye benziyor!
Sizin aşkınız Ayşegül ve Poyraz'a benziyor!
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