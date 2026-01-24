onedio
Burcuna Göre Hangi Takıntısın?

Burcuna Göre Hangi Takıntısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
24.01.2026 - 14:01

Her burcun kendine has özellikleri vardır, bu da onları birbirinden farklı ve özel kılar. Ancak burçların takıntıları konusu genellikle göz ardı edilir. Peki, burcunuza göre sizin takıntınız ne olabilir?

Burcunu seçer misin?

Kontrol Takıntısı

Belirsizlik seni huzursuz ediyor. Olayların akışını yönetmek, insanların ne yapacağını önceden bilmek istiyorsun. Kontrol sende değilse zihnin durmaksızın senaryolar üretiyor.

Mükemmeliyetçilik Takıntısı

“İyi” senin için asla yeterli değil. En küçük hatayı bile fark ediyorsun ve düzeltmeden rahat edemiyorsun. Kendine karşı acımasız olabiliyorsun.

Onaylanma Takıntısı

Başkalarının seni nasıl gördüğü fazlasıyla önemli. Takdir edilmediğini hissettiğinde özgüvenin hızla düşüyor. Sevilmek senin için bir ihtiyaç.

Güvende Olma Takıntısı

Risk almak seni geriyor. Maddi, duygusal ya da fiziksel fark etmez; kendini güvende hissetmediğin hiçbir yerde uzun süre kalamıyorsun.

Geçmişi Kurcalama Takıntısı

Eski konuşmalar, anılar ve “keşke”ler zihninde sık sık dönüyor. Geçmişten ders almak isterken bazen orada sıkışıp kalıyorsun.

Bağımsızlık Takıntısı

Kimseye muhtaç olmak istemiyorsun. Yardım istemek bile seni rahatsız edebiliyor. Özgürlüğün kısıtlandığını hissettiğinde hemen geri çekiliyorsun.

İlgi Takıntısı

Görülmek ve fark edilmek seni besliyor. İlgi azaldığında enerjin de düşüyor. Sahnenin ışıkları sönünce kendini değersiz hissedebiliyorsun.

Detay Takıntısı

Kimsenin fark etmediği ayrıntılar senin gözünden kaçmıyor. Bu seni çok analitik yapıyor ama bazen büyük resmi görmeni zorlaştırıyor.

Duygusal Bağlanma Takıntısı

İnsanlara derin bağlar kuruyorsun. Yarım kalan ilişkiler seni uzun süre etkiliyor. Kolay vazgeçemiyorsun.

Haklı Olma Takıntısı

Tartışmalarda geri adım atmak zor. Haksız olsan bile bunu kabullenmek zaman alıyor. Zihnin sürekli argüman üretiyor.

Yenilik Takıntısı

Rutin seni boğuyor. Sürekli yeni fikirler, yeni insanlar, yeni deneyimler arıyorsun. Aynı yerde uzun süre kalmak seni huzursuz ediyor.

Anlam Arayışı Takıntısı

Her şeyin bir sebebi olmalı. Yüzeysel ilişkiler ve amaçsız işler seni tatmin etmiyor. Hayatın derinliğini çözmeye çalışıyorsun.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
