Burcuna Göre Hangi Kurabiyesin?
Astroloji dünyası, kişilik özelliklerimizi ve hayatımızı şekillendiren birçok farklı yönüyle bizlere ilham kaynağı oluyor. Peki ya bu ilham kaynağını biraz daha tatlı bir hale getirsek nasıl olurdu? Unutmayın, burçlarınız sadece kişilik özelliklerinizi değil, aynı zamanda tatlı tercihlerinizi de belirleyebilir!
Burcunu seçer misin?
Zencefilli Kurabiye
Tarçınlı Kurabiye
Rengarenk M&M’li Kurabiye
Anne Kurabiyesi
Damla Çikolatalı Kurabiye
Tam Buğdaylı Fit Kurabiye
Kalpli Pembe Kurabiye
Kakaolu Yoğun Bitter Kurabiye
Hindistan Cevizli Kurabiye
Klasik Tereyağlı Kurabiye
Marshmallow’lu Kurabiye
Elmalı Kurabiye
