Burcuna Göre Hala Özlediğin Kişinin Baş Harfi Ne?

Kalbinin en derin köşelerinde hala unutamadığın, aklından bir türlü silinmeyen biri var mı? Belki de bu kişi, hayatının her anında, her köşesinde seninle. Belki de onun baş harfi, yıldızların sana fısıldadığı gizemli ve büyülü bir sırdır… Biraz eğlence, biraz nostalji, biraz da merakla dolu bu testle, burcunun gizemli dünyasına bir yolculuk yap. Burcuna göre geçmişten gelen duygularını, özlem dolu anılarını ve belki de hala unutamadığın o kişiyi söylüyoruz.