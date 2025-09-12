Bulgaristan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bulgaristan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor. İspanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında moral ve puan arayacak. Futbolseverler ise Bulgaristan - Türkiye maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...