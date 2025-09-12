onedio
Bulgaristan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bulgaristan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Bulgaristan - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bulgaristan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 08:21

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor. İspanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında moral ve puan arayacak. Futbolseverler ise Bulgaristan - Türkiye maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. 

İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Bulgaristan - Türkiye Maçı Ne Zaman?

Bulgaristan - Türkiye Maçı Ne Zaman?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye mücadelesi, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. 

Sofya’da yapılacak bu maç, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek nitelikte olacak.

Bulgaristan - Türkiye Maçı Saat Kaçta?

Bulgaristan - Türkiye Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Mücadele, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.

Bulgaristan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Bulgaristan - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bulgaristan - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı dijital platform Exxen üzerinden de izlemek mümkün olacak.

Milli Takım Maç Takvimi

Milli Takım Maç Takvimi

A Milli Takım’ın 2025-2026 dönemindeki kritik maç programı ise şöyle:

  • 11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

  • 14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

  • 15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

  • 18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

